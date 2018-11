Uomini e Donne | Sossio critica Ursula | “Si è montata la testa!”

Gossip Uomini e Donne : Gemma Galgani svela la verità su Rocco : Uomini e Donne, Gemma Galgani su Rocco Fredella: “Mi ha umiliata” Gemma Galgani al magazine ufficiale di Uomini e Donne ha raccontato la sua verità sul rapporto con Rocco Fredella e sulla sua drammatica fine. La dama ha confessato di aver peccato di ingenuità e di essersi sentita umiliata in studio. D’altronde il cavaliere ha dichiarato che, secondo lui, lei non è alla ricerca di un uomo normale bensì di un uomo con una ...

La Marchesa d'Aragona a Uomini e donne?/ La nuova Tina Cipollari pronta ad essere accolta nel trono over... - IlSussidiario.net : Marchesa d'Aragona a Uomini e donne? Daniela Del Secco sarà la nuova Tina Cipollari e avrà un posto d'onore nel trono over?

Uomini e Donne anticipazioni - Teresa sceglie Pierpaolo? Ultime news : anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Teresa è Pierpaolo Petrelli? Ultimissimi dettagli sulla Langella Una registrazione di Uomini e Donne davvero movimentata quella avvenuta ieri nello studio del Trono Classico. Teresa Langella si è lasciata andare ad un momento di sconforto, accusando tutti (o quasi) i suoi corteggiatori. La ragazza di Napoli ha dichiarato […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Teresa sceglie Pierpaolo? Ultime ...

Uomini E Donne : Mara Fasone è tornata su Instagram : Mara Fasone ieri è tornata su Instagram ed ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, iniziando a spiegare come mai ha deciso di abbandonare Uomini e Donne:“Partendo dal fatto che conosco per bene l’educazione ed il rispetto, le mie richieste sono state quelle di fare un video (fuori dallo studio) per potermi esprimere senza essere interrotta, un’ulteriore richiesta è stata quella di voler parlare con i miei corteggiatori ma ...

Andrea Cerioli : le prime parole su Uomini e Donne e l’elogio di Sperti : Uomini e Donne: Andrea Cerioli parla del suo percorso come tronista Andrea Cerioli al magazine di Uomini e Donne ha parlato per la prima volta della sua nuova esperienza all’interno del dating show. Questa è per l’ex tentatore la seconda occasione: Andrea infatti era già stato tronista del programma, ma le cose non erano alla fine andate nel migliore dei modi. Oggi ha affermato di sentirsi come se fosse il primo giorno di scuola ...

Uomini e Donne gossip - Soleil troppo magra? Lei : “Smettetela di giudicare” : Uomini e Donne, Soleil risponde alle critiche sul peso: troppo magra? “Smettetela di giudicare” Soleil Stasi da quando ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice vanta un grosso seguito sui social. Avere tanti follower, però, spesso vuol dire fare i conti anche con chi – purtroppo – è sempre pronto a sputare sentenze sui […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Soleil troppo magra? Lei: “Smettetela di ...

Andrea Dal Corso prima di andare via da Uomini e Donne : dichiarazioni su Teresa : Uomini e Donne, Andrea Dal Corso parla di Teresa e Mara: le rivelazioni prima di lasciare il Trono Classico Nella registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne avvenuta ieri, Giovedì 15 Novembre 2018, Andrea Dal Corso è andato via. Il corteggiatore di Teresa ha infatti deciso di eliminarsi a seguito delle dichiarazioni della tronista. […] L'articolo Andrea Dal Corso prima di andare via da Uomini e Donne: dichiarazioni su Teresa ...

La Marchesa d’Aragona pronta a sbarcare a Uomini e Donne? : La Marchesa d’Aragona pronta per Uomini e Donne La Marchesa d’Aragona pronta per il trono over? Sembra che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 sia pronta a debuttare sulla poltrona rossa del programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riferito dal nuovo numero del settimanale Spy, la Marchesa vorrebbe partecipare alla trasmissione di Canale 5. […] L'articolo La Marchesa d’Aragona pronta a sbarcare a Uomini e Donne? ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi sul caso Sara Affi Fella : “Non potevo crederci - non metto più la mano sul fuoco per nessuno” : Il caso Sara Affi Fella ha avuto strascichi importanti su Uomini e Donne, il date show condotto da Maria De Filippi che ogni giorno incolla allo schermo quasi tre milioni di telespettatori. La tronista partecipava al programma e parallelamente proseguiva la relazione con l’ex Nicola Panico con cui aveva anche partecipato a Temptation Island. La “truffa” era stata rivelata dal ragazzo quando aveva scoperto il flirt tra la ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 15 novembre 2018 : Teresa ha un attacco di panico! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 15-11-2018: Irene si offende per le parole di Luigi e se ne va, Teresa Langella elimina tutti tranne Pierpaolo! Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa ha un attacco di panico in studio, e in lacrime elimina tutti tranne Pierpaolo! Scontro tra Ivan e Andrea Cerioli! Giulia dice “Ammazzati” a Lorenzo! Luigi: Irene è Giulia De Lellis 2.0! Tornano i quattro tronisti in una nuova Registrazione ...

La marchesa d’Aragona pronta a sbarcare a Uomini e Donne? : La marchesa d’Aragona pronta per Uomini e Donne La marchesa d’Aragona pronta per il trono over? Sembra che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 sia pronta a debuttare sulla poltrona rossa del programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riferito dal nuovo numero del settimanale Spy, la marchesa vorrebbe partecipare alla trasmissione di Canale […] L'articolo La marchesa d’Aragona pronta a sbarcare a Uomini e Donne? ...

Uomini e Donne oggi : Andrea e Ivan tronista - nuovo arrivo per Teresa : oggi Uomini e Donne: arrIvano Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, nuovo corteggiatore per Teresa Langella oggi, Venerdì 16 Novembre 2018, va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Dopo aver finito di parlare delle esterne di Luigi e Lorenzo, Maria li invita a lasciare lo studio per presentare i nuovi tronisti di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Andrea e Ivan tronista, nuovo arrivo per Teresa proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv pomeriggio - 15 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne si sono confrontati, ieri, per l’ennesima volta. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio del 15 novembre 2018? Chi ha vinto la sfida dei dati Auditel? Quanti telespettatori hanno seguito di Canale 5 Maria De Filippi e quanti, invece, si sono sintonizzati su Rai 1 per Caterina Balivo o su Rai 2 per Bianca Guaccero? Ecco tutti i dati e cosa è accaduto nelle tre trasmissioni. Dodi Battaglia e le ...

Uomini e Donne oggi : Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez ai ferri corti : Uomini e Donne: la presentazione di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez oggi a Uomini e Donne verranno finalmente presentati i nuovi tronisti. La puntata del Trono Classico di ieri si era aperta con due sedie rosse vuote accanto a Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. L’ultimo appuntamento settimanale del talk dei sentimenti Mediaset svelerà finalmente chi occuperà quei posti vuoti. Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez faranno il loro ingresso nel ...