Una nuova importante collaborazione per la Woman Futsal Club Grottaglie

I Muse aggiungono Una nuova data al tour italiano : il 13 luglio a Milano : Vista la copiosa vendita di biglietti nei giorni scorsi, i Muse oggi hanno annunciato una nuova data a Milano. Dunque, saranno due i concerti che la band terrà a San Siro, e tre gli appuntamenti complessivi del tour italiano: 12 luglio 2019: Stadio San Siro-Milano 13 luglio 2019: Stadio San Siro-Milano 20 luglio 2019: Stadio Olimpico-Roma Il tour mondiale Dopo i concerti memorabili che hanno entusiasmato il pubblico italiano prima a San Siro ...

Raddoppio dei Muse a Milano con Una nuova data il 13 luglio : info e biglietti in prevendita : I Muse a Milano raddoppiano i concerti con una nuova data allo Stadio San Siro. Dopo il successo di vendita dei biglietti della prima tappa meneghina, la band di Matt Bellamy molla gli ormeggi per partire alla volta di un nuovo live che terranno il 13 luglio del 2019. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e TicketMaster ai prezzi già indicati per le date annunciate con la leg italiana del tour per Simulation Theory, con i dettagli dei ...

Muse in concerto in Italia – A grande richiesta è stata aggiunta Una nuova data a Milano : info e dettagli : A grande richiesta aggiunta una nuova data allo stadio San Siro di Milano: 3 straordinari concerti nei due stadi più grandi d’Italia A grande richiesta si aggiunge una terza data Italiana del nuovo tour dei Muse allo Stadio San Siro di Milano, sabato 13 luglio 2019. Dopo il clamoroso successo di San Siro nel 2010 e dello Stadio Olimpico nel 2013 – da cui è stato anche realizzato l’incredibile film concerto Muse – Live at Rome ...

Nuova palinsesto Mediaset : Il Segreto e Una Vita sospesi mentre Beautiful va in onda : Purtroppo per i fan de Il Segreto e Una Vita ci sono brutte notizie. Le due soap opera spagnole a causa del ritorno di Amici di Maria de Filippi da domani saranno sospesi dalla programmazione. Resta, però, confermato Beautiful, andando in onda sempre dalle 13.40 circa su Canale 5. Maria de Filippi ritorna con la scuola di Amici I fan ancora una volta saranno costretti a vedere le loro serie preferite 'sospese'. Una Vita e Il Segreto di Puente ...

Volley – La Revivre Axopower Milano pronta per Una nuova trasferta : Marco Izzo racconta il periodo della Powervolley : Il regista Marco Izzo, ai microfoni di RMC Sport Network, commenta il periodo della PowerVolley in vista della trasferta toscana È un Marco Izzo senza maschere quello che si è rivelato ai microfoni di RMC Sport Network durante la trasmissione “Al Var dello Sport” condotta da Alessandro Rimi e Fabio Donolato. Il regista milanese, che domani compirà 24 anni, ha analizzato il momento della Revivre Axopower Milano a due giorni dalla sfida in ...

Calciomercato Milan - Una nuova pista per rimpiazzare l’infortunato Bonaventura : L’infortunio di Giacomo Bonaventura priva il Milan di una pedina importante da impiegare in diverse zone del campo. Così Leonardo ha l’obbligo di sondare il mercato per reperire un sostituto dell’ex Atalanta, dato che in caso di operazione ci vorranno circa 5 mesi prima di poter tornare in campo. Stando a quando riportato dal Quotidiano Sportivo, una delle piste fa riferimento ad Arturo Vidal, in estate accostato ...

Napoli - nuova allerta ai Campi Flegrei : 'Nell'attività del vulcano c'è Una ciclicità' : Nel ben noto territorio dei Campi Flegrei, la grande zona che si trova a ovest di Napoli, giunge una nuova allerta sul vulcano presente nell'area. Secondo quanto è emerso da una ricerca di una delle più prestigiose università di Singapore, alla quale hanno partecipato anche i due italiani Gianfilippo De Astis dell'Ingv e Sivlio Mollo dell'università La Sapienza di Roma, il supervulcano si sta ricaricando. Secondo quanto riferisce anche il ...

La Corea del Nord ha detto di avere testato Una nuova “arma tattica ultramoderna” : La Corea del Nord ha detto di avere testato una nuova arma tattica che ha definito «ultramoderna», anche se non ha specificato che tipo di arma fosse. Al test era presente il dittatore Kim Jong-un, ha aggiunto la televisione NordCoreana

Destiny 2 Black Armory ha Una data - prime indiscrezioni sulla nuova stagione : Il cammino di Destiny 2 è fortunatamente ripreso (parrebbe) senza intoppi, con la community di giocatori che lentamente si è riassestata su numeri confortevoli dopo un primo anno di contenuti che non ha evidentemente entusiasmato gli aficionados. Bungie si è indubbiamente rimboccata le maniche per sopperire a tutte quelle mancanze lamentate a gran voce dalla fanbase, e il risultato è stato l'esordio dell'anno due dei contenuti, avvenuto nel ...

Mina e Lucio Battisti : storia di un’amicizia in musica in Una nuova raccolta : Mina e Lucio Battisti, separatamente e insieme, hanno scritto gran parte della storia della canzone italiana moderna. Insieme hanno anche scritto una pagina indimenticabile della storia della televisione italiana, con quei poco meno di nove minuti di duetto a “Teatro 10” del 23 aprile del 1972 ai quali è stato persino dedicato un intero libro (e durante i quali cantarono “Insieme”, “Mi ritorni in mente”, “Il tempo ...

The Sims 4 : disponibile Una nuova espansione e la visuale in soggettiva : EA ha annunciato oggi l'arrivo di alcune novità per il suo The Sims 4, nel dettaglio parliamo di una nuova espansione e della possibilità di utilizzare la visuale in soggettiva.Come riporta Rock Paper Shotgun, con un semplice tasto potremo entrare nella testa dei nostri Sim e vivere attraverso i loro occhi le loro giornate. L'aggiornamento introduce anche nuove forme di modellamento del mondo di gioco che ci permetterà di costruire nuove ...

Vieri si confessa : ''Una bimba e la musica - ecco la mia nuova vita'' : Non mancano i ricordi dell'infanzia passata in Australia: ''Essendo cresciuto lì, credevo di poter diventare il miglior giocatore di tennis o di cricket del mondo'' ma per fortuna scelse il calcio ...

Israele - le colombe rivalutano Netanyahu : "Ha evitato Una nuova guerra a Gaza" : Se c'è una persona in Israele che mai e poi mai è stato tacciabile di simpatie verso destra, questa persona risponde al nome di Gideon Levy. Se c'è un giornalista, uno scrittore, che ha sempre, con coraggio e ferrea determinazione, denunciato i guasti prodotti, anche in termini di decadenza morale, dall'occupazione di Israele dei Territori palestinesi, la persona in questione è sempre Gideon Levy. Per questo le sue ...

A Genova il Napoli ha scoperto Una nuova parte di sé : Le parole di Ancelotti Carlo Ancelotti è intervenuto alla consegna della Panchina d’Oro a Coverciano. In merito alle sue parole, i media hanno giustamente sottolineato l’aspetto più importante: «Si sospendono le partite per pioggia, si può fare anche in caso di insulti». Il riferimento fresco alla partita di Genova è casuale o forse no, ma intanto è presente, percettibile. Ed in qualche modo descrive un aspetto nuovo del Napoli: la ...