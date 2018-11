Una falla di sicurezza di un singolo server ha esposto milioni di dati sensibili

iPhone - due hacker scoprono Una falla che permette di recuperare i dati cancellati : Il team “Fluoroacetate”, composto dai due hacker Richard Zhu e Amat Cama, di recente ha partecipato alla gara Pwn2Own, competizione annuale che incoraggia la scoperta responsabile di vulnerabilità in smartphone iOS e Android. Richard e Amat hanno scoperto leggi di più...

La Confessione - Massimo Fini su Loft : “Oriana Fallaci? Era un individuo detestabile - picchiò Una segretaria incinta” : “Oriana Fallaci persona era un individuo detestabile”, così Massimo Fini ricorda la giornalista fiorentina al microfono di Peter Gomez nell’ultima puntata della quarta stagione de ‘La Confessione’, in esclusiva su Loft da domenica 11 novembre. Il giornalista e scrittore, vincitore nel 2015 del premio Montanelli, rivela un episodio che vide protagonista una collaboratrice della Fallaci. Di ritorno da Teheran per uno dei ...

'Google ha tenuto nascosta Una falla e messo a rischio 500 mila utenti'. L'accusa fa tremare il colosso : Una falla nel software ha messo a rischio i dati di 500 mila utenti di Google+, il social network di Mountain View, ma il gruppo ha taciuto. Lo rivela il Wall Street Journal , precisando che il ...

Una falla del software ha messo a rischio per anni 500 mila utenti di Google. "Nascose tutto" : Il difetto era stato scoperto - secondo il Wall Street Journal - già la scorsa primavera e riguardava gli utenti di Google+. Ma il colosso di Mountain View non ne aveva dato notizia temendo conseguenze. Ora si appresta ad annunciare la chiusura del suo social in crisi perenne

"Una falla del software ha messo a rischio per anni 500 mila utenti di Google. Che nascose tutto" : Il difetto era stato scoperto - secondo il Wall Street Journal - già la scorsa primavera e riguardava gli utenti di Google+. Ma il colosso di Mountain View non ne aveva dato notizia temendo conseguenze a livello di controllo e di immagine. Ora si appresta ad annunciare la...

Una falla nel software ha messo a rischio 500 mila utenti di Google : Il difetto era stato scoperto - secondo il Wall Street Journal - già la scorsa primavera e riguardava gli utenti di Google+. Ma il colosso di Mountain View non ne aveva dato notizia temendo conseguenze a livello di controllo e di immagine. Ora si appresta ad annunciare la...

Una falla nel software ha messo a rischio centinaia di migliaia di utenti di Google : Il difetto era stato scoperto - secondo il Wall Street Journal - già la scorsa primavera e riguardava gli utenti di Google+. Ma il colosso di Mountain View non ne aveva dato notizia temendo conseguenze a livello di controllo e di immagine. Ora si appresta ad annunciare la...

Giorgia Greco - bambina senza Una gamba per un tumore/ Promessa della ginnastica “Oggi volo come Una farfalla” : Giorgia Greco, bambina senza una gamba a causa di un tumore: oggi sogna di entrare nella Nazionale di ginnastica artistica ritmica, la sua storia a La vita in diretta.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:25:00 GMT)

Facebook rassicura : "NessUna intrusione nelle app di terze parti dopo la falla" : Continua l’investigazione del colosso dopo la compromissione dei “token” d’accesso che ha coinvolto 90 milioni di utenti in tutto il mondo. Al momento non sembrerebbe aver coinvolto i servizi collegati col Facebook Login

Falla nella sicurezza - Facebook rischia Una maximulta : Secondo il Gdpr potrebbe dover pagare fino a 1,6 miliardi di dollari, il 4% del fatturato del 2017. Sempre che si dimostri la gravità della violazione che ha coinvolto 90 milioni di utenti

Facebook - hacker scoprono Una falla : 50 milioni di profili colpiti : Facebook ha comunicato di aver scoperto una falla nella sicurezza che avrebbe consentito ad alcuni hacker di accedere a informazioni personali e dettagli su 50 milioni di account. Lo ha scritto la società in un post sul suo blog ufficiale. La società ha spiegato che in questi giorni il suo team di ingegneri ha rilevato che degli hacker hanno scoperto una falla nel codice di Facebook che ha programmato la funzione “Visualizza come”, ...