Una chiesa protestante olandese sta tenendo una funzione da tre settimane

Il governo sta pensando a Una pace fiscale per recuperare l’Ici non pagato dalla Chiesa : La Chiesa dovrà pagare l'Ici sugli immobili dal 2006 al 2011, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea. Ed è compito dello Stato italiano assicurarsi che ciò avvenga. Per farlo, il governo sta pensando a una sorta di pace fiscale: il Vaticano così restituirebbe il prima possibile un miliardo di euro a fronte dei 4,8 miliardi calcolati dal Tesoro.Continua a leggere

In Polonia clamore per "Una chiesa sotto la gonna" - : La novità lanciata da uno dei marchi di calze di Lodz ha recentemente sollevato un polverone in Polonia. Le calze da donna, che secondo i designer dovevano fungere da prodotto promozionale della città ...

Papa Francesco fa scomunicare Alessandro Maria Minutella - il parroco per cui la Chiesa è Una 'prostituta' : ... visto che il sacerdote ha cominciato a sostenere di avere 'locuzioni interiori', di parlare direttamente la Madonna e alcuni santi, facendo anche 'profezie' sul futuro del mondo e dei cattolici . Un ...

Il catechismo in 25 ore. La vita di Gesù in Una fiction per fedeli e uomini di Chiesa : Se San Francesco d’Assisi non fosse stato diacono molto probabilmente non avrebbe inventato il presepe. In quella fredda notte di Natale del 1223 a Greccio, un paesino della provincia di Rieti, nel Lazio, il frate scelse di non proclamare il Vangelo della nascita di Gesù durante la messa. Preferì, invece, farlo interpretare dagli abitanti di quel paese affinché si rendessero conto delle condizioni umili nelle quali era nato quel bambino a ...

TribUnale Ue : Roma esiga Ici da Chiesa : 10.39 Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa: lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, annullando una decisione della Commissione (2012) e una sentenza del Tribunale Ue (2016). I due organismi avevano sancito allora "l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative", ma ora il Tribunale ha deciso che quelle difficoltà sono "esclusivamente imputabili" all'Italia, che avrebbe dovuto cercare ...

Friuli - torrente esonda e allaga Ovaro : case e chiesa inondate - crolla Una parte di ponte. Le immagini : Il torrente Degano, in provincia di Udine, ha superato la diga ed è esondato. Il paese di Ovaro è stato allagato, con l’acqua che ha inondato le case e la chiesa, mentre un ponte (come si vede nella foto di Matteo Forti pubblicata su Facebook) è crollato parzialmente. Numerosi i disagi, con strade e chiuse e smottamenti nelle zone montuose del Friuli. L'articolo Friuli, torrente esonda e allaga Ovaro: case e chiesa inondate, crolla una ...

Maltempo - allerta rossa in sei regioni : nubifragi e raffiche a 100 km/h. Crolla il timpano di Una chiesa nel tarantino : nubifragi, burrasca e una allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Una tromba d’aria ha causato il crollo del timpano di una chiesa a Manduria (Taranto), mentre resta chiusa la statale del Brennero. Annullati molti ...

Tromba d’aria a Manduria : paura e un ferito. Crolla parte della facciata di Una chiesa : paura e danni a Manduria per una violenta Tromba d'aria che ieri sera si è abbattuta sulla cittadina del versante orientale della provincia jonica. Ha ceduto la parte superiore della chiesa di San Michele Arcangelo. I detriti hanno danneggiato anche le insegne dei negozi e le auto in sosta.Continua a leggere

Tromba d'aria a Manduria : un ferito/ Video ultime notizie : crolla parte della facciata di Una chiesa - i danni : Tromba d'aria a Manduria: panico tra gli abitanti, un ferito e danni dopo crollo di una parte della facciata di una chiesa. Tempesta di vento in provincia di Taranto.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:40:00 GMT)

Maltempo Taranto - paura e danni : forti raffiche di vento a Manduria - cede timpano di Una chiesa : forti raffiche di vento si sono registrate ieri sera a Manduria (Taranto): hanno provocato il cedimento del timpano della chiesa di San Michele Arcangelo, e i detriti hanno danneggiato insegne dei negozi e auto in sosta. A causa di vento e pioggia sono caduti anche una ventina di alberi di pino in piazza Giovanni XXIII e sulla via per Oria: numerosi i danni e gli interventi dei vigili del fuoco, e tanta paura per la popolazione, anche a causa di ...

Tromba d'aria - paura e danni in Puglia. Crolla la facciata di Una chiesa : paura e danni a Manduria in Puglia per una violenta Tromba d'aria che questa sera si è abbattuta sulla cittadina del versante orientale della provincia jonica. La tempesta di vento si è scatenata ...

Bergamo - musulmani comprano Una chiesa. Ma la Regione Lombardia se la riprende : “Diritto di prelazione” : L’Associazione musulmana si era aggiudicata la chiesa all’asta, riuscendo a bypassare la ‘legge anti-moschee’ voluta dalla giunta Maroni nel 2015 perché il luogo era già destinato al culto. Ma la Regione Lombardia non ci sta e si riprende l’edificio all’interno degli ex ospedali riuniti di Bergamo per evitare che diventi un luogo di culto islamico. L’asta era stata bandita tramite una controllata della stessa ...

Bergamo - musulmani comprano Una chiesa. Ma la Regione Lombardia se la riprende : “Faremo valere diritto di prelazione” : L’Associazione musulmana si era aggiudicata la chiesa all’asta, riuscendo a bypassare la ‘legge anti-moschee’ voluta dalla giunta Maroni nel 2015 perché il luogo era già destinato al culto. Ma la Regione Lombardia non ci sta e si riprende l’edificio all’interno degli ex ospedali riuniti di Bergamo per evitare che diventi un luogo di culto islamico. L’asta era stata bandita tramite una controllata della stessa ...

Chiesa venduta all'asta - sarà Una moschea? La Regione va alla guerra : Aggirata la legge regionale "antimoschee" della Lombardia che pone rigidi paletti per l'edificazione di strutture ex novo...