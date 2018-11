Un Natale al Sud | mercoledì in prima visione Tv su Canale 5

Blastingnews

(Di venerdì 16 novembre 2018)21 novembre la fascia prime time di5 prevede la messa in onda, intv, alle ore 21:20 circa, di Unal Sud, cinepanettone del 2016 con protagonisti Massimo Boldi e Biagio Izzo. Diretta da Federico Marsicano, con la sceneggiatura di Paolo Costella e Gianluca Bomprezzi, questa commedia natalizia è stata girata in Puglia e nel cast annovera anche la partecipazione di artisti quali Enzo Salvi, Paolo Conticini, Anna Tatangelo, Loredana de Nardis e Debora Villa. Per il periodo natalizio 2018, invece, i cinepanettoni più attesi sono Amici come, commedia che vede il ritorno della rodata coppia formata da Massimo Boldi e Christian De Sica, ma anchea 5 stelle, una commedia di taglio politico che verrà trasmessa dalla piattaforma Netflix. Sinossi di Unal Sud Nel film Unal Sud il carabiniere milanese Peppino Colombo, intepretato da ...