Ultrà della Roma sanguinante in commissariato : «Dobbiamo dire che siamo caduti dalle scale». Ma su Instagram elogiava la polizia : Negli ultimi giorni stanno facendo il giro del web le immagini di un Ultrà della Roma che litiga in strada con alcuni poliziotti e carabinieri, e la foto di lui stesso sanguinante in una...

Federico Ruffo - giornalista di Report - minacciato per l'inchiesta sul rapporto tra 'ndrangheta e Ultrà della Juventus : Una croce con vernice rossa sul muro accanto alla porta di casa e liquido infiammabile in più punti sul pianerottolo dell'appartamento. Avvertimento al giornalista Rai Federico Ruffo, autore di una recente inchiesta per la trasmissione Report su presunti rapporti tra alcuni dirigenti della Juventus, ultrà e 'ndrangheta. L'episodio si è verificato due notti fa a Ostia. Ruffo ha presentato denuncia ai carabinieri della ...

Arbitro aggredito a Roma - chi è l'ex Ultrà della Lazio che ha salvato la vita a Riccardo : Irriducibile dal cuore d'oro. Yuri Alviti, uno dei leader storici del gruppo ultras della Lazio, si è trasformato nell'eroe della domenica calcistica salvando la vita all'Arbitro...

Caro biglietti - gli ultras della Juventus protestano contro Milan : MilanO - Gli ultras della Juventus protestano contro il Caro biglietti per Milan-Juventus , big-match di domenica sera. La scorsa notte, a due passi da San Siro, sono stati esposti due striscioni ...

[L'analisi] Giallo sul suicidio del capo Ultrà della Juve - le curve degli stadi colonizzati dalla 'ndrangheta : L'inchiesta di Report è un serio lavoro giornalistico su un problema molto grave che affligge il nostro calcio. Perché la curva della Juventus è il paradigma di una malattia che rischia di divorare ...

Ultrà della Roma rapina due liceali e li porta al bancomat per prelevare : In piena notte a Prati ha prima preso in ostaggio un ragazzino, poi ha teso nella trappola un altro, e alla fine ha minacciato di fare la stessa fine ad altri tre minorenni. 'Se chiamate le guardie vi ...

Napoli - assalto ai tifosi della Roma : arrestati cinque Ultrà della curva B : Personale della Digos della Questura di Napoli ha eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di Carmine Cacciapuoti, Diego Infante e Carmine...

Germania - elezioni in Assia : crollano la Cdu della Merkel e l'Spd - boom di ultradestra e Verdi : I risultati delle elezioni regionali in Assia certificano l'indebolimento della Cdu della cancelliera tedesca, Angela Merkel , e del partner socialdemocratico , Spd, di coalizione a Berlino. Entrambi ...

Ultras della Roma colpiscono tifosi del Cska con i bastoni fuori dallo Stadio : Siamo fuori dallo Stadio Olimpico, su Ponte Duca D'Aosta, poco prima dell'inzio della partità di Champions tra Roma e Cska di Mosca, martedì 23 ottobre 2018. Una decina di Ultras Romani rincorrono e colpiscono a bastonate due tifosi russi ai piedi dei camion bar che costeggiano il bastione. I due in terra, inermi, colpiti ripetutamente e con ferocia inaudita, dal gruppo che poi fugge all'arrivo della polizia. ...

Ultrà suicida - a Report la telefonata intercettata tra Bonucci e il manager della Security : 'Era terrorizzato. Sembrava che lo dovessero ammazzare da un momento all'altro perché ha parlato coi pm'. Alessandro D'Angelo , all'epoca Security manager della Juventus parla così anche a Leonardo ...

Ultrà - la sentenza : 'ndrangheta nel bagarinaggio della Juve : 'È indubitabile' che ci sia stato 'un interessamento diretto delle 'locali' piemontesi della 'ndrangheta nella spartizione del business dei biglietti della Juventus'. È quanto si legge nelle ...

Storia della Doce - l'università degli Ultrà : Gustavo Pereyra, detto El Oso, l'orso,, famoso ultras del Boca Juniors e vicino a uno dei capi storici della Doce, culla del tifo organizzato gialloblù,, Rafael Di Zeo, è stato ammazzato in casa lo ...

Report - l’Ultrà della Juve Pontorno : «Bagarinaggio? I biglietti ce li dava il club» : Il leader del gruppo "Bravi Ragazzi" parla del sistema di bagarinaggio che ha fatto guadagnare diversi esponenti del tifo organizzato. L'articolo Report, l’ultrà della Juve Pontorno: «Bagarinaggio? I biglietti ce li dava il club» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.