UeD news | Gemma si scaglia contro Rocco | “Mi ha umiliata | ecco la mia verità”

UeD news - il gesto inaspettato di Maria De Filippi per una donna del pubblico : Uomini e Donne news, Maria De Filippi fa un gesto inaspettato in studio per una signora del pubblico A Uomini e Donne accade qualcosa di davvero inaspettato. Per la prima volta una donna che si trova nel pubblico in studio ha l'opportunità di farsi conoscere da un cavaliere del Trono Over, in questo caso Rocco.

UeD news - Cristina Trono Over : "Dopo Alessio Lo Passo la mia vita è cambiata" : Uomini e Donne news, Cristina Incorvaia del Trono Over: il ricordo della passata esperienza con Alessio Lo Passo Sapevate che per Cristina Incorvaia del Trono Over questa non è la prima volta che entra nello studio di Uomini e Donne? Ebbene questa non è la sua prima esperienza all'interno del programma di Maria De Filippi.

UeD news : Sebastiano e Gianluca accusati - ma gli scontri degenerano : Uomini e Donne news: gli scontri che vedono protagonisti Sebastiano e Gianluca del Trono Over degenerano in studio Sebastiano e Gianluca del Trono Over di Uomini e Donne sono duramente accusati sia dal pubblico che dai presenti in studio. Gli scontri che li vedono protagonisti nel programma degenerano. I telespettatori sui social appaiono sconvolti e

UeD news - Gianni e le dure parole nei confronti di Mara : il pubblico indignato : Uomini e Donne news: Gianni Sperti si scaglia contro Mara Fasone e il pubblico non ci sta Gianni Sperti non riesce a sopportare il modo di fare di Mara Fasone a Uomini e Donne. Ormai questa è diventata una certezza. Il noto opinionista non va assolutamente d'accordo con la tronista, tanto che più volte le

UeD news - Angela chiude con Raffaele : il cavaliere in lacrime - Maria interviene : Uomini e Donne news: Angela ancora nel mirino del pubblico, Maria De Filippi dice la sua A Uomini e Donne, Angela del Trono Over finisce nuovamente nel mirino del pubblico, di Gianni Sperti e di Tina Cipollari. Tutti sembrano essere contro la dama, la quale è alla ricerca di un uomo che stia bene economicamente.

UeD news : Nilufar e Giordano contro Nicolò - Maria De Filippi non ci sta : Uomini e Donne news: Nilufar e Giordano accusano Nicolò, ma interviene Maria De Filippi Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno un confronto con Nicolò Ferrari. Scendendo nel dettaglio, i tre hanno condiviso ben due percorsi in televisione. Ricordiamo che quando Nilufar stava sul trono

UeD news - Tina innamorata di Andrew : ma il pubblico lo critica : Uomini e Donne news, Tina Cipollari pronta a sostenere Andrew: il corteggiatore di Mara Fasone non convince il pubblico A Uomini e Donne Tina Cipollari ammette apertamente di amare già Andrea Dal Corso, detto Andrew. La nota opinionista rivela che anche lei ha degli occhi e, dunque, durante questo percorso non potrà non appoggiare il

UeD news - Nino nomina il lavoro di Barbara : lei impazzisce : Uomini e Donne news: Barbara si scaglia contro Nino, dando vita a uno sfogo molto forte Nuovo scontro nello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over, tra Barbara e Nino. Scendendo nel dettaglio, dopo la sfilata, il cavaliere sembra aver colpito la De Santis, chiamandola maestra. La dama non ha

UeD news - brutto colpo per Sara Affi Fella : persi migliaia di follower : Uomini e Donne, i social contro Sara Affi Fella: calo improvviso di follower Il pubblico di Uomini e Donne inizia a dare i primi segni di vita contro l'ex tronista Sara Affi Fella. Dopo il video pubblicato dallo staff del Trono Classico, sui social si è dato vita ad una guerra tra i fan della

UeD news - Luigi Mastroianni : "In Mara rivedo la storia con Sara" : Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni rivede in Mara Fasone la sua storia con Sara Affi Fella Luigi Mastroianni a Uomini e Donne ha deciso di restare sul trono, nonostante abbia espresso il suo interesse nei confronti della tronista Mara Fasone. La redazione gli ha dato la possibilità di trascorrere un po' di tempo con

UeD news - Sara Affi Fella e Vittorio : il calciatore contro Nicola Panico : Uomini e Donne news, Sara Affi Fella insieme a Vittorio Parigini: il calciatore manda una frecciatina a Nicola Panico Il fidanzato di Sara Affi Fella di Uomini e Donne, Vittorio Parigini ha mandato la sua prima frecciatina a Nicola Panico. Scendendo nel dettaglio, quest'ultimo ha commentato l'inizio della loro storia d'amore attravers una storia su

UeD news - Nino e Barbara è scontro : una frase della dama insospettisce : Uomini e Donne news: scontro tra Nino Castanotto e Barbara De Santis del Trono Over L'affermazione fatta da Barbara De Santis a Nino Castanotto a Uomini e Donne ha fatto pensare. Tra i due, entrambi appena rientrati al Trono Over, è nato uno scontro inaspettato. In particolare, il cavaliere ha dichiarato ironicamente che la dama