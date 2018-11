ilfattoquotidiano

: Tuyo, ci siamo innamorati di Narcos e della sua colonna sonora. Così l’abbiamo tradotta - Cascavel47 : Tuyo, ci siamo innamorati di Narcos e della sua colonna sonora. Così l’abbiamo tradotta - dansanzone : Qui vi racconto il magico incontro con Rodrigo Amarante e la chiacchierata che ci siamo fatti su Pablo Escobar,… - hitroniche : Tra 6 giorni torniamo con il nostro nuovo singolo, ma oggi siamo felici per un altro motivo: i nostri brothers stor… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) “Songo ‘o fuoco ca te bruscia ‘a pelle, songo l’acqua ca te leva ‘a sete…“. Stesse parole, stesso significato, ma con un suono diverso, quellolingua napoletana.tornati con un nuovo singolo,, la cover in napoletanosigla dell’amata serie Netflix. Canzone scritta e cantata dal cantautore brasiliano Rodrigo Amarante. Abbiamo intrecciato e unito idealmente Medellin, Napoli e Rio De Janeiro. Ciserie esua. Un brano che per passione e atmosfera poteva essere una canzone napoletana: da qui l’idea di adattarla nella nostra lingua madre. Il video in bianco e nerocanzone, regia di Andrea Ranalli, è stato girato all’internovela rossa di Scampia. Ci piaceva l’idea di portare un po’ di poesia in un luogo diventato simbolo di degrado e criminalità. Provare a raccontare con le immagini la ...