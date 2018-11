Tutto su Nomad | nuovo Operatore di Rainbow Six Siege | video | armi e storia

optimaitalia

(Di venerdì 16 novembre 2018) Dopo aver svelato Kaid, tutti i dettagli in questo articolo, per Ubisoft è la volta della seconda rivelazione: ecco, secondoinedito diSixOperazione Wind Bastion. La casa francese ha svelato dettagli sullacon un, oltre ai gadget ein dotazione.Chi èinSixè innanziil primo assalitore in grado di piazzare trappole. Cresciuta in una famiglia benestante, si è arruolata nell'esercito reale del Marocco in giovane età, diplomandosi alla rinomata Kasbah Sehkra Mania. In seguito si è unita al GIGR, il reggimento militare della gendarmeria reale marocchina. Avendo alle spalle parecchi turni di servizio con il battaglione di fanteria di montagna, è l'esperta della sua unità in operazioni ambientali.Tra un turno e l'altro, intraprende viaggi in solitaria che ama disegnare sul suo taccuino. Sicuramente è una ...