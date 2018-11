Tumori | “In Italia gli anziani guariscono meno che in Europa”

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 novembre 2018) Ogni giorno inpiù di 510 nuovi casi di cancro riguardano gli over 70. Il 63% dei pazienti colpiti da tumore è vivo a cinque anni dalla diagnosi, percentuale che pone il nostro Paese al vertice in Europa. Purtroppo non è così per gli, che presentano tassi inferiori alla media continentale. In particolare, gli uomini 65-74enni e le donne over 75 hanno una prognosi peggiore (circa 37%) dei coetanei europei (40%). Le cause? Stili di vita scorretti, minor accesso alle sperimentazioni e alle terapie più efficaci, malattie concomitanti ed esclusione dai programmi di screening, che si fermano a 69 anni. Per questo AIOM (Associazionena di Oncologia Medica) e Fondazione AIOM, in collaborazione con SeniorFeder, hanno realizzato il primo progetto nazionale per prevenire e vincere inegli(“Cancro, la prevenzione non si ferma dopo i 65 anni”), ...