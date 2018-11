Tumori | “In Italia -17 | 6% di decessi in 15 anni | primato in Europa”

meteoweb.eu

: 'Sono passati otto mesi da quando abbiamo chiesto uno sguardo attento verso le donne malate di cancro'. E' la denun… - cagliaripad : 'Sono passati otto mesi da quando abbiamo chiesto uno sguardo attento verso le donne malate di cancro'. E' la denun… - salutedomani : TUMORI: 'IN ITALIA GLI ANZIANI GUARISCONO MENO CHE IN EUROPA'. CONGRESSO #AIOM 2018: Ogni… - antoniocaperna : TUMORI: 'IN ITALIA GLI ANZIANI GUARISCONO MENO CHE IN EUROPA'. CONGRESSO AIOM 2018 -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Inle morti per cancro diminuiscono in misura maggiore rispetto al resto d’Europa. Il nostro Paese si trova al primo posto in questa classifica: in 15(2001-2016) il calo deiè stato pari al 17,6%, in Francia e Spagna al 16%, nel Regno Unito al 13% e in Germania al 12,3%. Un risultato molto importante, se si considera che l’impatto dei farmaci oncologici sulla spesa farmaceutica totale rimane inferiore a quello degli altri Paesi: rappresenta infatti il 13% contro il 17,3% del Regno Unito e il 17% della Germania. Dal XX Congresso Nazionale AIOM (Associazionena di Oncologia Medica), che si apre oggi a Roma, arriva l’allarme per la tenuta del sistema. “Fino a quest’anno, il Fondo per i farmaci oncologici innovativi, istituito nel 2016 e pari a 500 milioni di euro, è stato sufficiente per coprire i livelli di spesa – afferma Stefania Gori, Presidente nazionale ...