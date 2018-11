Tumori | in Italia -17 | 6% decessi in 15 anni | primato in Europa

Tumori : “In Italia -17 - 6% di decessi in 15 anni - primato in Europa” : In Italia le morti per cancro diminuiscono in misura maggiore rispetto al resto d’Europa. Il nostro Paese si trova al primo posto in questa classifica: in 15 anni (2001-2016) il calo dei decessi è stato pari al 17,6%, in Francia e Spagna al 16%, nel Regno Unito al 13% e in Germania al 12,3%. Un risultato molto importante, se si considera che l’impatto dei farmaci oncologici sulla spesa farmaceutica totale rimane inferiore a quello degli altri ...

Tumori : “In Italia gli anziani guariscono meno che in Europa” : Ogni giorno in Italia più di 510 nuovi casi di cancro riguardano gli over 70. Il 63% dei pazienti colpiti da tumore è vivo a cinque anni dalla diagnosi, percentuale che pone il nostro Paese al vertice in Europa. Purtroppo non è così per gli anziani, che presentano tassi inferiori alla media continentale. In particolare, gli uomini 65-74enni e le donne over 75 hanno una prognosi peggiore (circa 37%) dei coetanei europei (40%). Le cause? Stili di ...

Tumori : radioterapia “impossibile” - in Italia 30 mila pazienti esclusi l’anno : Combattere le barriere che ancora oggi in Italia ostacolano l’accesso alla radioterapia e ai suoi benefici nella cura del cancro: ogni anno oltre 30.000 pazienti ne sono esclusi. Nel 151° anniversario della nascita di Marie Curie – una delle prime donne scienziato della storia, vincitrice di due Nobel per le sue scoperte sulla radioattività – la Fondazione della Società europea di radioterapia e oncologia (Estro Cancer ...

Scoperta nell’olio extravergine d’oliva italiano la sostanza che combatte e e previene i Tumori intestinali : “Risultato straordinario” : “I risultati strabilianti dello studio sostenuto dall’Airc e condotto dal prof. Antonio Moschetta dell’Università degli Studi di Bari testimoniano come il consumo quotidiano di olio extravergine d’oliva italiano sia un toccasana per la vita di tutti noi: per questo abbiamo il dovere di tutelare sempre questo importantissimo prodotto”. È molto soddisfatto il Presidente di ITALIA OLIVICOLA, la prima organizzazione dell’olivicoltura italiana, ...

Tumori - la svolta sul cancro al seno ormone-sensibile : il nuovo farmaco disponibile in Italia : Finalmente una buona notizia per il tumore mammario ormone-sensibile, ovvero quel tipo di cancro del seno che viene trattato solo con farmaci anti-ormonali standard, e quindi senza chemioterapia, alla quale questi tipi di neoplasie si sono rivelati totalmente insensibili. Il 30% di questi adenocarci

Tumori - Nadia Toffa : “C’è tanta invidia sociale in Italia” - “non ho mai detto di essere guarita” : “non devo andare da nessuna parte a cercare la felicità, ce l’ho qui, ora. La felicità è l’hic et nunc. Vivo ora, perché sono viva”. E’ quanto ha dichiarato Nadia Toffa in una lunga intervista a Uno, nessuno, 100Milan in onda su Radio 24 in cui ha parlato del suo tumore. “non ho paura della morte – ha detto la ‘Iena’ – E non vorrei mai sapere quando morirò, perché non saprei che fare. Io voglio vivere la mia vita normale, ...

Cancro e inquinamento in Italia - maglia nera per i Tumori infantili : All'evento hanno partecipato oltre 60 rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle associazioni di consumatori, della scienza e dell'imprenditoria, riuniti per fare il punto sulle criticità nel ...

Tumori : in Italia 5 miliardi di euro spesi nel 2017 per i farmaci : Il costo dei farmaci anticancro è in costante crescita nel nostro Paese. In cinque anni (2013-2017) la spesa per le terapie contro i Tumori è passata da 3,6 a 5 miliardi di euro. Un incremento che si registra anche a livello globale, visto che nel mondo nel 2017 queste uscite hanno raggiunto i 133 miliardi di dollari (erano 96 nel 2013). Dall’altro lato, però, in Italia i farmaci antitumorali rappresentano soltanto il 7% del costo totale del ...

Tumori : 2.500 nuovi carcinomi a cellule di Merkel l’anno in Ue - 230 in Italia : Trenta volte più raro del melanoma (14.000 casi l’anno in Italia), il carcinoma a cellule di Merkel (Mcc) è una forma di tumore della pelle che colpisce, secondo le stime, 228 persone ogni anno nel nostro Paese, 2.500 in tutta Europa, il 5-12% in forma metastatica. Risulta purtroppo fatale in circa 1 paziente su 3: si tratta infatti di una forma di cancro che, pur non essendo diffusa come altre patologie oncologiche, ha il più delle volte ...

Tumori - cervello tricolore in Usa : costretto a dire no ai pazienti italiani : Da quando il team l’ha identificata come causa del 3% dei casi di glioblastoma, il più aggressivo e letale dei Tumori al cervello, la fusione di Fgfr3 e Tacc3 ha assunto le sembianze di un ‘jolly’: presente nelle stesse percentuali anche in altre neoplasie umane, può diventare il ‘tallone d’Achille’ da attaccare. Su questa base sono partiti diversi studi, ‘basket trial’ che includono pazienti con ...

Tumori : arriva in Italia l”arma’ che rallenta la progressione del cancro al seno avanzato : Una donna su otto si ammala di tumore al seno nel corso della sua vita: la stima per il 2018 è di 52 mila nuovi casi in Italia. Di questi il 30% è destinato a progredire ed evolversi in tumore avanzato metastatico (12 mila pazienti nel nostro Paese). Contro il carcinoma al seno avanzato è da oggi disponibile in Italia ribociclib, un inibitore selettivo delle chinasi ciclina-dipendenti 4-6 (Cdk 4/6). Una nuova classe di farmaci che, in aggiunta ...

Tumori : carcinoma dell’ovaio recidivante - niraparib disponibile in italia : TESARO Bio Italy S.r.l., azienda biofarmaceutica focalizzata in oncologia, annuncia che niraparib è rimborsato e sarà disponibile in italia da giovedì 11 ottobre come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma epiteliale sieroso recidivante dell’ovaio, di alto grado, platino-sensibile, carcinoma delle tube di Falloppio, o carcinoma primario del peritoneo con risposta completa (CR) o parziale (PR) alla ...

Cancro - Melania Rizzoli : "Al Sud Italia ci sono meno Tumori - ma al Nord si guarisce di più" : Nel nostro Paese ogni benedetto giorno oltre 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore, e quest' anno, da gennaio a settembre, sono stati registrati 4.300 casi in più rispetto al 2017, per un totale di 373.300 neo-diagnosticati in Italia nel 2018. Questi sono i dati presentati la scorsa se