Troppo magri o troppo grassi? Per voi quattro anni di vita in meno

vanityfair

: RT @ivyrose82: Il mondo è pieno di robe troppo buone per essere magri - M4551M0 : RT @ivyrose82: Il mondo è pieno di robe troppo buone per essere magri - youlooksocooI : RT @beatlessound: Poi mi raccomando trovatemi quella persona che guardando una modelle “sovrappeso” (che per voi significa essere malsani p… - pourmeavodka : RT @beatlessound: Poi mi raccomando trovatemi quella persona che guardando una modelle “sovrappeso” (che per voi significa essere malsani p… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) La dieta TurboDieta del supermetabolismoDieta dell'indice glicemicoLa dieta del limoneLa dieta Total 10 del Dr OzDukan: la dieta settimanaleDieta dell'intestino sano, pancia piatta in 4 settimaneLa dieta SirtLow Fodmap: la dieta che sgonfia la panciaDieta del digiunofa male. Essere sovrappeso o obesi o, al contrario,, aumenta il rischio di molte malattie e l’aspettativa disi accorcia mediamente di. Lo afferma un grosso studio coordinato dalla London School of Hygiene e pubblicato da Lancet Diabetes and Endocrinology. La ricerca ha coinvolto oltre 3,6 milioni di persone in Gran Bretagna, di cui sono state studiate le cartelle cliniche elettroniche compilate dai medici di base, tenendo conto anche di altri fattori potenzialmente pericolosi come il fumo, l’alcol o patologie preesistenti come il diabete. Lo studio è ...