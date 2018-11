Travaglio condannato | Di Maio e Bonafede prendano esempio da Tiziano Renzi

Travaglio condannato a pagare 95mila euro a Tiziano Renzi per due commenti - assolto Peter Gomez per quattro articoli : Assoluzione per i quattro articoli di inchiesta, condanna per il titolo a uno di essi e per due commenti firmati dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio sul padre dell'ex premier Renzi, Tiziano. Il tribunale civile di Firenze, giudice Lucia Schiaretti, ha condannato il giornalista a pagare 95mila euro al padre dell'ex presidente del Consiglio, per due commenti e, in qualità di direttore, per il titolo di un articolo pubblicato ...