Tragedia familiare a Folgaria | 2 morti

Tragedia familiare - figlio uccide il padre a coltellate. Ma è giallo : è andata davvero così? : Sabato pomeriggio di sangue in Italia. Dopo la Tragedia di questa mattina a Potenza, dove si è consumato un terribile omicidio-suicidio con un uomo e una donna morti, l’ennesimo fatto di sangue arriva dal nord-est italiano. Tragedia familiare a Peonis, frazione di Trasaghis, piccolo comune di Udine: un uomo è stato trovato morto con evidenti ferite da arma da taglio in una casa di via Cjanet. Si tratta del 73enne Ivano Rizzotti, ex ...

Udine - figlio uccide il padre a coltellate : Tragedia familiare in Friuli : tragedia familiare a Trasaghis , in provincia di Udine . Un uomo ha ucciso il padre: secondo le primissime informazioni, lo avrebbe colpito con una o più coltellate . Sul posto, in via Cjanet, sono in ...

Figlio uccide il padre a coltellate : Tragedia familiare in Friuli : tragedia familiare a Trasaghis , in provincia di Udine . Un uomo ha ucciso il padre: secondo le primissime informazioni, lo avrebbe colpito con una o più coltellate . Sul posto dsono in arrivo il pm ...