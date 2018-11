Tradite da un’amica?

dilei

(Di venerdì 16 novembre 2018) Ciao Davide, ho scoperto che la mia più cara amica, Giulia, mi ha tradita. Qualche giorno fa mi sono confidata con lei e ho saputo che è andata a raccontare in giro i fatti miei. Ci sto malissimo cosa devo fare? Grazie Lucia Essereda un amica è, molto probabilmente, una delle delusioni più pesanti che si possano subire. A volte è più dura rialzarsi da una delusione in amicizia che in amore. Perché? Perché, specie se una delle migliori amiche, è spesso detentrice di confidenze più intime di quelle che siamo in grado di fare ad un partner. Una vera amica è una consigliera, uno specchio e un alleata. Ma allora, se l’amicizia racchiude valori così elevati e l’amicizia ha così tanta importanza, perché, anche gli amici, a volte, si tradiscono? Andiamo per ordine, in amicizia, come in amore, o in qualunque altro tipo di relazione dovremmo imparare a dosare l’accelerazione che ...