Torino | due club su Simone Edera | addio a gennaio?

Calciomercato Torino - due riscatti e due cessioni : ecco le mosse dei granata : Calciomercato Torino – Il Torino è reduce dal fantastico successo in campionato contro la Sampdoria, 1-4 che ha rilanciato la squadra di Walter Mazzarri per le zone alte della classifica. L’intenzione del club granata è quella di rinforzare la rosa già nel mercato di gennaio mentre hanno convinto Djidji ed Ola Aina che si apprestano al riscatto. Al contrario sono pronti alla cessione Bremer e Laynco, due calciatori che hanno ...

Torino - Petrachi lavora a due rinnovi importanti : le ultime dal calciomercato : Torino attivo sul fronte rinnovi, Petrachi si appresta a concludere due trattative che di certo faranno piacere ai tifosi Il Torino di Mazzarri lavora sul campo, intanto il ds Petrachi sta per portare a termine due importanti operazioni al di fuori del terreno di gioco. Si tratta di due rinnovi di spessore, quelli di Nkoulou e Iago Falquè. Quest’ultimo potrebbe allungare la scadenza contrattuale sino al 2022, un rinnovo quasi a ...

Torino - condannata a due anni per mutilazione genitale nei confronti delle due figlie : Una donna di origine egiziana, residente a Torino, è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione per aver inflitto la mutilazione genitale alle due figlie. Le mutilazioni furono eseguite in Egitto nel 2007. Il marito dell'imputata, che dovrà pagare una provvisionale a una delle figlie, è stato assolto.--Una mamma di origine egiziana residente a Torino è stata condannata oggi in tribunale a due anni e due mesi di reclusione per ...

Torino - Rincon : 'Siamo dispiaciuti - nelle ultime due partite meritavamo 6 punti' : Tomas Rincon ha parlato a Sky Sport dopo il pari casalingo del suo Torino contro la Fiorentina: 'Ci dispiace molto, nelle ultime due gare meritavamo sei punti, ma ne abbiamo presi due. Prestazione? La squadra c'è, abbiamo messo ...

"Dopo due anni a Cinque Stelle Torino è la città della decrescita" : L'obiettivo non sarà quello 'di contestare a prescindere l'amministrazione ma di individuare i problemi sui quali la sindaca e la giunta devono impegnarsi', come premette Dino De Santis, presidente di ...

Nuoto - due giorni di spettacolo a Torino : appuntamento il 20 e 21 dicembre per l'Energy for swim 2018 : ... in collaborazione con il Comune di Torino, organizzerà un evento il 20 e 21 dicembre cui parteciperanno molti degli atleti più forti del mondo. La manifestazione si svolgerà allo Stadio del Nuoto di ...

Torino - trovati morti i due escursionisti dispersi sulle montagne di Pinerolo : Sono stati trovati morti i due escursionisti dispersi sulle montagne della zona di Pinerolo che i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese cercavano da martedì sera. A monte del rifugio ...

DIRETTA / Reggio Emilia Torino (risultato live 0-0) streaming video tv Rai : palla a due! (Serie A basket) : DIRETTA Reggio Emilia Torino streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 20:15:00 GMT)

Mazzarri striglia il Torino : 'Siamo polli - buttati altri due punti' : Bologna-Torino 2-2: numeri e statistiche del match SUL VAR - L'allenatore toscano, ai microfoni di Sky Sport, sembra non darsi pace: 'Stadio difficile, bella cornice di pubblico, partita contro una ...

Torino - Appendino pro utero in affitto : "Due persone che si amano sono famiglia" : Sta facendo parecchio discutere la campagna delle associazioni ProVita Onlus e Generazione Famiglia, che nelle ultime ore hanno tappezzato numerose città italiane, come Torino, Roma, Napoli e Milano, di manifesti di carattere polemico.L"intenzione degli attivisti è proprio quella di suscitare scalpore, e di protestare contro il metodo sempre più diffuso del cosiddetto "utero in affitto". Ecco dunque la scelta di affiggere delle immagini proprio ...

Paesana : scontro frontale tra auto nella notte - due giovani gravi al Cto di Torino : gravissimo incidente nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 ottobre a Paesana, in provincia di Cuneo. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla Provinciale 26, all'altezza di borgata Morena. Il ...

MOVEMENT Torino Music Festival : due arresti e due denunce : Nella giornata di sabato, poco dopo la mezzanotte, un cittadino italiano di 21 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza per spaccio. I poliziotti, dopo aver assistito a una ...