Torino | Belotti ha invitato a cena la squadra | l' obiettivo è compattare il gruppo

Belotti al Napoli?/ Ernesto De Notaris : 'A gennaio non lascerà il Torino. ma...' - Esclusiva - - IlSussidiario.net : Andrea Belotti al Napoli è una delle voci di calciomercato più ricorrenti dell'ultimo periodo. Per parlare di questo abbiamo sentito Ernesto De Notaris.

Torino - Belotti : 'Passo indietro. Nazionale? Mostrerò a Mancini cosa so fare' : Andrea Belotti , attaccante e capitano del Torino , ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Parma: ' Oggi abbiamo fatto un passo indietro rispetto a domenica scorsa , sembravamo un'altra squadra. Il Parma ci ha messo sotto dal punto di vista del gioco e dell'...

Torino - il ds Petrachi : 'Belotti out dalla Nazionale? Dimostrerà che è tornato' : Gianluca Petrachi , direttore sportivo del Torino , parla di Andrea Belotti a Sky Sport : 'Quando uno non viene convocato in Nazionale c'è amarezza, è l'espressione più bella e una soddisfazione unica. Però Andrea credo abbia il carattere giusto per dimostrare che è tornato, ...

LIVE Torino-Parma alle 15 - Gervinho sfida Belotti : tutto pronto per il calcio d'inizio di Torino-Parma allo stadio Grande Torino del capoluogo piemontese. Queste le formazioni ufficiali schierate dagli allenatori Mazzarri e D'Aversa. TORINO, 3-4-2-1, :...

Sampdoria-Torino 1-4. Gol di Belotti - 2 - - Iago Falque - Izzo e Quagliarella : Orgoglio Torino , che sale in classifica a un punto dalla zona-Europa, , crollo Samp. Quarantadue giorni dopo l'ultimo sigillo, Belotti è tornato a segnare rompendo un digiuno che durava da 479' , ...

Sampdoria-Torino 1-4 : granata padroni a Marassi - doppietta di Belotti e gol di Iago Falque e Izzo : GENOVA - Una vittoria al sapore d'Europa per il Torino che espugna il Ferraris sconfiggendo la Sampdoria 4-1 grazie anche alle reti di Belotti e vola in classifica al sesto posto. Blucerchiati ...

Torino - Mazzarri : 'Altra bella prestazione. Belotti? Gli mancava solo il gol' : Seconda vittoria esterna stagionale, sesto risultato utile di fila: il Torino schianta la Sampdoria, 4-1, a Genova . Ai microfoni si presenta Walter Mazzarri, oggi sostituito in panchina dal vice ...

Sampdoria-Torino 1-4. Gol di Belotti - 2 - - Iago Falque - Izzo e Quagliarella : Il Torino vince e convince. A Genova, contro la Sampdoria, la squadra di Mazzarri centra la seconda vittoria esterna stagionale, per 4-1, dopo il successo sul campo del Chievo. Merito anche di un ...

Torino - irrompe il vero Belotti : digiuno spezzato dopo 479' : Ha scelto la domenica forse più importante del Torino di questo primo blocco di campionato per sbloccarsi, per tornare a correre, a segnare. Andrea Belotti irrompe nel campionato di Serie A. Il vero ...

Sampdoria-Torino - Belotti in gol porta in vantaggio i granata tra le “polemiche” [VIDEO] : Sampdoria-Torino, Belotti ha portato in vantaggio i suoi grazie ad un colpo di testa preciso, nulla ha potuto Audero Sampdoria-Torino, Belotti ha sbloccato l’incontro con una zuccata che ha superato Audero per l’1-0. Una bella azione dei granata, sviluppatasi sulla corsia di destra da dove è arrivato un cross perfetto per il Gallo che non si è fatto pregare e di testa ha insaccato. Polemiche da parte dei doriani che hanno ...

Torino - le condizioni di Belotti - Soriano e Zaza alla vigilia della gara contro la Fiorentina : Domani il Torino di Walter Mazzarri sarà impegnato tra le mura amiche contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Il tecnico ex Napoli si è presentato in conferenza per parlare delle condizioni di alcuni calciatori come Belotti, Soriano e Zaza, non al meglio nelle ultime uscite dei granata: “Soriano sta bene, è serio e si allena bene, è stato fuori per scelta tecnica, anche perché chi ha giocato al posto suo sta facendo bene. Non c’è ...

Torino - De Silvestri : 'Belotti? Farà un grande match' : A Sky Sport ha parlato il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri: 'Sarà una sfida complicata, ma ci siamo preparati bene. Belotti? Farà un grande match'.

Torino - Mazzarri : "Belotti carico - Iago sta bene. Ma occhio al Bologna di Palacio" : Walter Mazzarri, in conferenza stampa, presenta il match di domani contro il Bologna: 'In casa sono una squadra temibile, hanno vinto contro due squadre che stanno andando bene come la Roma e l'...

Torino - De Silvestri : 'Belotti ha il tempo per tornare in Nazionale' : A margine dell'allenamento di questo pomeriggio al Filadelfia, il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri , ai microfoni di Sky Sport , ha parlato dell'esclusione dalla lista dei convocati della Nazionale di Andrea Belotti. 'Per quel che riguarda il Gallo, Mancini in conferenza ha spiegato i motivi dell'esclusione - ha ...