Topolino compie 90 anni e festeggia con una mostra immersiva a New York

Topolino compie 90 anni : la programmazione TV : Topolino Topolino compie 90 anni. Risale infatti al 18 novembre 1928 la sua prima apparizione in Steamboat Willie, un cortometraggio di grande successo e che all’epoca stupì per le trovate visive e sonore assolutamente all’avanguardia. La tv italiana non poteva restare indifferente dinanzi all’importante anniversario. Rai, Sky e Disney Channel dedicheranno diverse ore di programmazione proprio a Mickey Mouse, il topo dei ...