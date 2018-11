Tonali Juventus | i bianconeri hanno un piano per battere la concorrenza

Pressing Tonali - la Juventus accelera per anticipare l'Inter : Le Rondinelle, innanzitutto, devono assimilare l'idea di perfezionare una cessione che avrebbe delle ripercussioni immediate nell'economia della squadra guidata da Corini. E in questo senso, la ...

Tonali - la Juventus cala due jolly : TORINO - La Juventus ha , almeno, due jolly per bruciare la concorrenza nella corsa a Sandro Tonali. 'Non basterà una super offerta, bisognerà dimostrare anche amore per il ragazzo e per me'. Massimo ...