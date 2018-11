Tim-Open Fiber | rischio tariffe più alte per salvare l' occupazione | presentato

Tim-Open Fiber - verso tariffe più alte per salvare l'occupazione : la defenestrazione di genish 13 novembre 2018 Telecom, progetti segreti e pressioni della politica: 20 anni di guerre sulla rete Si punta a una doppia modifica al Codice delle comunicazioni La norma ...

Tim-Open Fiber - verso tariffe più alte per salvare l’occupazione : Nella sua ultima versione, la norma per facilitare la creazione di una rete unica Tim-Open Fiber presenta anche una “clausola occupazionale”. Con il rischio di contraccolpi sui prezzi finali. Nel determinare incentivi tariffari - si legge nel testo che Il Sole 24 Ore può anticipare - l’Authority per le comunicazioni (Agcom) dovrebbe tenere conto anche «della forza lavoro dell’impresa separata»....

La rete unica Tim-Open Fiber? Raggiunti i 3/4 delle abitazioni : Si parla con sempre maggiore insistenza di un "matrimonio" tra le attività a banda larga di Telecom Italia e di Open Fiber, ma in attesa di capire quando e come potrà avvenire l'integrazione è difficile valutare che impatto potrà avere sia sui debiti di Tim sia in termini occupazionali. Una cosa è certa: l'eventuale gestore "unico" della rete in fibra potrà in pochi anni ...

Quanto può costare il piano della rete unica Tim-Open Fiber : fibra ottica Il progetto di una società unica delle rete in Italia scriverà il futuro di Tim. Dal governo, portavoce il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ai due azionisti che tirano le fila della compagnia di telecomunicazioni, la francese Vivendi (23,9% delle quote) e il fondo speculativo statunitense Elliott (8,8%), tutti guardano allo scorporo. L’ipotesi che ormai ha preso quota è di fondere la rete di Tim con quella di Open ...

Cresce l'operazione Tim-Open Fiber : Tim ha chiuso ieri in rialzo del 2,79% dopo le parole del ministro dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, che ha parlato di una accelerazione sull'operazione di integrazione della rete Telecom con ...

Telecom-Open Fiber - Governo vuole fusione per rete unica/ Di Maio - "dossier Tim da chiudere entro l'anno" - IlSussidiario.net : fusione Telecom-Open Fiber, Governo punta sulla rete unica: Di Maio, 'dossier su Tim da chiudere entro l'anno, nessun posto di lavoro a rischio'

Una rete unica - spinta alle nozze Tim-Open Fiber entro fine anno : Fibra ottica (Pixabay) Potrebbe esserci una svolta entro l’anno nel settore delle telecomunicazioni italiane. La chiusura delle trattative per un’integrazione tra Tim e Open Fiber sulla gestione di un’unica rete di banda ultralarga sembra più vicina dopo che il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha confermato la volontà del governo a collaborare per concludere gli accordi entro la fine del 2018. Per risolvere la ...

Tim-Open Fiber e Carige al test della Borsa : ...3 miliardi di dollari di vendite, molto di più del record di un anno, 25,3 miliardi di dollari vendite, 777 milioni di pacchi confezionati,, a conferma che il Drago è ormai una grande economia basata ...

Tim-Open Fiber - prove per un'intesa : Maddalena Camera Riunione fiume ieri a Roma per il cda di Tim. Molti i temi sul tavolo del board soprattutto quello delle svalutazioni che avrebbero costretto ad abbattere l'avviamento di due miliardi ...

Dialoghi avanzati Tim-Open Fiber fibra : ANSA, - ROMA, 8 NOV - Tra Tim e Open Fiber ci sono Dialoghi avanzati per un accordo commerciale sulla fibra. Lo chiariscono fonti vicine al dossier spiegando che la trattativa riguarda un maggior ...

OpenSignal : Wind la rete peggiore (meglio iliad) - Vodafone e Tim le migliori : OpenSignal anche nell’aggiornamento di ottobre 2018, dell’analisi delle reti mobile, premia Vodafone per la migliore rete in Italia. Wind ancora la peggiore, persino di iliad che utilizza le stesse reti ed ha velocità di download limitata. OpenSignal: Vodafone la migliore, Wind la peggiore È una domanda che ricorre spesso nella mente di chi si accinge ad acquistare una nuova SIM o che per la prima volta passa ad un bundle che ...

