Tiberio Timperi fa una clamorosa gaffe a La vita in diretta

Barbara d’Urso fa tremare Tiberio Timperi e Francesca Fialdini : Ascolti Tv, 8 novembre: Barbara d’Urso vola su Francesca Fialdini e Tiberio Timperi Non si arresta il successo sempre crescente dell’edizione in corso di Pomeriggio Cinque, con Barbara d’Urso, che ieri, giovedì 8 novembre 2018, ha registrato uno dei risultati migliori della stagione tv iniziata due mesi fa: il rotocalco quotidiano targato Videonews e in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 a partire dalle ...

Francesca Fialdini si commuove e parla del bacio con Tiberio Timperi : Francesca Fialdini commossa a Vieni da Me: “Non voglio piangere” E’ stata Francesca Fialdini, conduttrice de La vita in diretta, l’ospite dell’intervista musicale di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da Me di oggi, mercoledì 7 novembre 2018. Un’intervista “raccontata” attraverso canzoni di ogni epoca, partita con un momento di commozione da parte della presentatrice toscana. La prima canzone ...

Vieni da me - Francesca Fialdini si commuove con Caterina Balivo : dal bacio di Tiberio Timperi alle lacrime : Dal bacio con Tiberio Timperi alle lacrime. Francesca Fialdini è stata ospite di Catarina Balivo a Vieni da me e oltre ad affrontare, con una punta d'imbarazzo, il simpatico 'raptus' del collega a La ...

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non solo colleghi a La Vita in Diretta : il clamoroso legame : Dopo la sostituzione di Marco Liorni al timone de La Vita in Diretta , Francesca Fialdini ha accolto sulla sua nave Tiberio Timperi , collega con cui aveva già avuto l'occasione di lavorare a Uno ...

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini - colleghi turbolenti a La Vita in Diretta : frecciatine in studio : Dopo la sostituzione di Marco Liorni al timone de La Vita in Diretta, Francesca Fialdini ha accolto sulla sua nave Tiberio Timperi, collega con cui aveva già avuto l'occasione di lavorare a Uno ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini fa una battuta senza pietà a Tiberio Timperi : 'Ma la tinta?' : Dicono di andare d'amore e d'accordo. Addirittura si sono baciati in bocca per placare le malelingue. Però non smettono di punzecchiarsi. "Ma sta tinta, che tonalità?", dice la Fialdini guardando i ...

La vita in diretta - l’esclusiva mondiale di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini : Un colpaccio. Un vero colpaccio quello messo a segno da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi a ”La vita in diretta”. Ma andiamo con ordine. A Pompei nel primo pomeriggio del 24 ottobre del 79 dopo Cristo c’è aria di apocalisse. Chi non ha capito in tempo, chi non ha voluto o non è riuscito a fuggire, cerca disperatamente un riparo che non c’è. È la drammatica storia che racconta l’ultima scoperta fatta a Pompei: ...

La vita in diretta - la verità sul rapporto tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi : La vita in diretta, a settembre, è ricominciata tra le polemiche. Voci di corridoio volevano i due conduttori ai ferri corti. Secondo i gossip tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi non corre buon sangue. Anzi, pare proprio che i due si odino. Ma cosa ha fatto insinuare che la situazione tra loro sia critica? Ci sono stati vari indizi che hanno fatto pensare male, molto male. Per esempio, nella puntata de La vita in diretta del 5 settembre, ...

La vita in diretta - Tiberio Timperi e Francesca Fialdini smentiscono i malumori : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini sono i conduttori della nuova stagione de La vita in diretta. I due sono stati criticati sul web per alcuni fuori onda poco eleganti. La coppia, però, smentisce ogni tipo di malumore in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “Tra noi c’è stima” ammette Timperi “È stata una parentesi. In quei giorni c’erano in campo le tensioni, la pressione, i nostri ...

La prova del cuoco : Anche Rita Dalla Chiesa e Tiberio Timperi nella giuria della settima settimana (Anteprima Blogo) : Anticipazioni sul programma del mezzogiorno di Rai1Lunedì inizia la settima settimana di programmazione della nuova edizione della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno della Rete 1 torna con la conduzione di Elisa Isoardi insieme a nuove ricette, nuovi personaggi, nuovi cuochi e nuovi giurati. prosegui la letturaLa prova del cuoco: Anche Rita Dalla Chiesa e Tiberio Timperi nella giuria della settima settimana (Anteprima Blogo) ...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 19 ottobre : il compleanno di Tiberio Timperi e Tale e Quale Show : La Vita in diretta torna in onda oggi con l'ultima puntata della settimana per festeggiare il compleanno di Tiberio Timperi e parlare di Tale e Quale Show. Quali saranno i temi di oggi?(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:25:00 GMT)

Buon compleanno Carlo Rossella - Dario Franceschini - Tiberio Timperi… : Buon compleanno Carlo Rossella, Dario Franceschini, Tiberio Timperi… …John Le Carré, Giuseppe Cionfoli, Giuseppe Giulietti, Barbara Palombelli, Roberta Manfredi, Riccardo Nencini, Joseph Davide Natullo, Federico Russo… Oggi 19 ottobre compiono gli anni: Gianfranco d’Aronco, politico, filologo; Angelo Borri, ex calciatore; John Le Carré, scrittore; Luigi Genero, ex calciatore; Angelo La Russa, politico; Francesco Blasi, biologo; Cristiana ...