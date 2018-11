The Sims 4 | Nuova espansione disponibile

The Sims 4 : disponibile una nuova espansione e la visuale in soggettiva : EA ha annunciato oggi l'arrivo di alcune novità per il suo The Sims 4, nel dettaglio parliamo di una nuova espansione e della possibilità di utilizzare la visuale in soggettiva .Come riporta Rock Paper Shotgun, con un semplice tasto potremo entrare nella testa dei nostri Sim e vivere attraverso i loro occhi le loro giornate. L'aggiornamento introduce anche nuove forme di modellamento del mondo di gioco che ci permetterà di costruire nuove ...

Il nuovo aggiornamento di The Sims 4 è stato posticipato ma avrà nuovi contenuti : Durante il livestream mensile di Maxis, è emerso che il nuovo aggiornamento per The Sims 4 (previsto per questo mese) sarà posticipato ma non disperate, verrà infatti arricchito di nuovi contenuti.Come riporta Dualshockers, l'aggiornamento sarà disponibile su PC e conterrà la nuova carriera Style Influencers, con cui il vostro sim diventerà un esperto conoscitore del mondo della moda e sarà sempre aggiornato sulle ultime tendenze. In questa ...