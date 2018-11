The Flash 5×08 | indietro nel tempo per fermare Cicada

The Flash 5×07 : un Ringraziamento col botto : The Flash 5×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv ritorna su The CW il 27 novembre 2018. “O Come, All Ye Faithful” apre le porte del Ringraziamento e non solo. La trama di The Flash 5×07 ci conferma infatti l’arrivo di Reina Hardesty nei panni di una nuova minaccia metaumana per la squadra. The Flash 5×07 trama e anticipazioni Nora è riuscita a coltivare un ottimo rapporto con il padre nel ...

The Flash 5 e Arrow 7 crossover : Elseworlds - Barry mette al tappeto Diggle (VIDEO) : The Flash 5 e Arrow 7 ci regalano un nuovo teaser video in previsione del crossover. Elseworlds ci ha già mostrato il destino di uno dei protagonisti dei due show e questa volta le luci si concentreranno su Barry Allen. Che cosa succederà? Dopo aver scoperto il risveglio di chi prenderà il suo posto al fianco di Iris, The Flash 5 e Arrow 7 ci preparano ad una scazzottata che vedrà Allen tutt’altro che impreparato. The Flash 5 e Arrow 7, ...

Rag Doll in The Flash 5×05 mette tutti d’accordo? Caitlin scopre la verità sul padre e su Cisco : The Flash 5 torna dopo la pausa della scorsa settimana e mette tutti d'accorso, almeno per il momento. Il velocista ha ancora delle questioni da risolvere e sembra proprio che il metaumano di turno possa accelerare questa situazione. Al centro della trama sentimentale della serie c'è ancora il conflitto tra Iris e Nora che non sembra voler fare un passo indietro con la madre continuando a ribadire che la sua voglia di controllarla è simile a ...

Arrow 7 e The Flash 5 : Elseworlds ci regala il primo promo (VIDEO) : Arrow 7 e The Flash 5 si avviano verso il crossover tanto atteso dai fan. Sappiamo già che assisteremo ad un totale stravolgimento della trama, ma che cosa accadrà di preciso? A rivelarci qualche dettaglio in più è il promo di Elseworlds, che promette un’inversione totale fra i due protagonisti di Arrow 7 e The Flash 5. Sotto tutti i punti di vista e non quindi solo per il costume. Ma già lo avevamo intuito, vero? Arrow 7 e The Flash 5: ...

The Flash 5×05 non va in onda : Grant Gustin e i suoi in pausa per via delle elezioni di midterm : È inutile lanciarvi in una ricerca che non vi porterà da nessuna parte: The Flash 5x05 non va in onda e non lo ha fatto nemmeno negli Usa qualche ora fa. Il consueto appuntamento del martedì sera con Grant Gustin e la sua allegra brigata è saltato proprio per via delle elezioni di midterm che sta tenendo impegnati gli americani in queste ore. Questo significa che The Flash 5x05 non sarà disponibile oggi in streaming e nemmeno domani visto che ...

The Flash - Recensione della puntata 5x04 "News Flash" : Mi chiamo Barry Allen e mi faccio picchiare da mia figlia.Sembrava che l'introduzione non ci fosse più e invece no, in questa quarta puntata ritorna, ed io sono molto felice.Analizziamo cosa è successo:L'allegra famiglia West-AllenE' mattina, ed Iris West-Allen prepara pancakes a forma di pseudo saette per la sua famiglia, ascoltando canzoni del 15-18, peccato che questa donna non è nemmeno capace di cucinare e quindi Barry mangia a sforzo e sua ...

The Flash 5×06 : sulle tracce di Cicada : The Flash 5×06 trama e promo – Il sesto episodio della serie Tv andrà in onda martedì, 20 novembre 2018. “The Icicle Cometh” parlerà ancora del padre di Caitlin, uno dei punti interrogativi che riguardano i suoi poteri. La trama di The Flash 5×06 prevede anche un piccolo indizio che porta fino a Cicada. The Flash 5×06 trama e anticipazioni Caitlin non ha ancora scoperto tutto ciò che riguarda la verità sul padre. ...

Jesse L. Martin lascia The Flash 5 : un infortunio lo ha messo ko - cosa succederà adesso? : Jesse L. Martin lascia The Flash 5. Una vera e propria doccia fredda ha sconvolto in queste ore i fan della serie The CW nata da una costola di Arrow. In questi anni abbiamo imparato ad amare Jesse L. Martin, il suo rapporto con tutti gli altri protagonisti della serie e il suo sensibile, adorabile e immenso Joe West. A quanto pare, però, i fan dovranno fare a meno di lui per un po'. Jesse L. Martin lascia The Flash 5 a causa di un infortunio ...

In The Flash 5×05 Barry in balia delle “bambole” : la quinta stagione continua a volare alto ma arriva la prima pausa : Un'ottima stagione, non c'è niente da dire e in The Flash 5x05 arriverà l'ennesima conferma. Grant Gustin e i suoi continuano a crescere e migliorare e sicuramente la loro è una delle poche serie che con il tempo è migliorata. L'ingresso di Nora non ha fatto altro che facilitare questa qualità e quello che è successo nel quarto episodio ne è la dimostrazione. Il suo scontro con Iris ha lasciato il pubblico senza parole e pronto a puntare su una ...

The Flash - Anticipazioni della puntata 5x04 "News Flash" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di "The FLASH".La famiglia WestAllen viene messa a dura prova. Barry e Iris correranno in soccorso per la loro figlia, infatti il team FLASH si ritroverà a combattere contro Spin, un esperto millenario armato di "Meta Tech" un programma pericoloso per Nora.Ralph invece si sente sconfitto, ma gli sarà lanciata una sfida per aumentare la sua fiducia. Cosa succederà?Riusciranno a salvare Nora?Perché ...

The Flash 5×05 : Nora svela un segreto devastante : The Flash 5×05 trama e promo – Il quinto episodio andrà in onda su The CW martedì, 13 novembre 2018. “All Doll’d Up” ci anticipa che Iris dovrà confrontarsi con le sue paure. In suo soccorso arriverà ancora una volta Barry, che nella trama di The Flash 5×05 dovrà contrastare l’arrivo di un nuovo meta. The Flash 5×05 trama e anticipazioni Il titolo della quinta puntata richiama la nostra attenzione ...

The Flash - Recensione della puntata 5x03 "The Death of Vibe" : Mi chiamo Sherloque. Sherlock? No Sherloque, sono francese.Anche questa puntata non inizia con la solita introduzione di FLASH, e quindi qualcosa mi dice che dobbiamo dirgli addio. Eppure era bella.Vediamo un po' cosa è successo:Tale padre, tale figliaNella scorsa puntata, Nora ha riconosciuto il tizio che ha quasi ucciso il padre, Cicala. Che cavolo di nome, vabbè. In questa puntata, racconta al team, che nel futuro nessuno riuscirà a catturare ...

The Flash 5×04 : Nora Vs Barry in una sfida ad alta velocità (VIDEO) : The Flash 5×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie Tv verrà trasmesso dalla The CW martedì, 30 ottobre 2018. “News Flash” ci mette in guardia su una possibile minaccia in arrivo per Nora. La trama di The Flash 5×04 ci anticipa inoltre l’arrivo di una fonte improbabile con un aiuto per Ralph. The Flash 5×04 trama e anticipazioni Chi vuole fare del male a Nora? Per adesso abbiamo scoperto alcuni ...

The Flash 5×03 svela la connessione tra Cicada e Nora tra l’arrivo del nuovo Wells e la morte di Vibe : Anche The Flash 5x03 è riuscito a conquistare il pubblico della serie. Un episodio fresco, divertente e che ha messo davvero tanta carne al fuoco dentro e fuori il caso del giorno. La coppia formata da Caitlin e Ralph è ormai una delle più amate dell'universo DC/The Cw e proprio loro due sono quelli che ruotano intorno alla questione centrale regalandoci colpi di scena e risate ma senza perdere di vista l'obiettivo: che fine ha fatto il dr ...