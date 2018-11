Terzo Valico | esce Rettighieri | il governo fa decadere il commissario del Cociv

Pd Vco : "Sì alla Tav - al Terzo Valico e a un nord forte e connesso - da Torino a Milano - a Genova" : Una maggioranza politica sorda alle istanze non tanto di un altro partito o della propria opposizione, quanto al richiamo di un intero mondo economico, associativo e produttivo, che insiste nel suo ...

Infrastrutture : Comazzi (Fi) - Pedemontana e Terzo Valico necessari : Milano, 9 nov. (AdnKronos) - "Il territorio lombardo ha bisogno che le grandi Infrastrutture su cui si sta lavorando da anni vengano finalmente ultimate. Solo in questo modo potremo garantire al nostro territorio un pieno sviluppo, senza subire ingenti danni economici". Lo afferma Gianluca Comazzi,

Terzo Valico e Pedemontana verso il «sì» : A breve le prime verifiche anche per Brescia-Padova e Brennero. Probabile l’esito positivo, mentre tutte le tensioni politiche si scaricheranno sulla Torino-Lione. In tutti i casi la decisione finale dipenderà, oltre che dal confronto fra costi e benefici, anche dallo stato di avanzamento dei lavori. Ma la questione infrastrutturale - dopo il sì al Tap - è oggi più che mai politica...

Grandi opere - parte l'analisi costi-benefici. Battaglia sulla Tav - «sì» a Terzo Valico e Pedemontana : Ma siccome questa opera è strategica per un altro governatore leghista, Attilio Fontana, la partita politica non si può considerare chiusa. C'è poi il tunnel del Brennero : sul piano sostanziale ...

M5s - dopo il Tap che ne sarà di Tav e Terzo valico : Lo sappiamo tutti, buona parte del consenso che il M5s ha accumulato in questi anni e che gli ha consentito di diventare il primo partito d’Italia (ora già non più) si è basato sull’opposizione che il Movimento ha fatto alle grandi opere: Tap, Tav, Terzo valico sono le più rilevanti. Sul Tap il consenso è già scemato: dall’opposizione si è passati all’avallo, complici le penali. Che poi penali non sono (e qui hanno ragione i No Tap), ...

Toti : Terzo Valico va avanti - nonostante braccio di ferro con M5S : Verona, askanews, - "Abbiamo parlato con il commissario europeo la settimana scorsa quando è venuto a trovarci a Genova, il Terzo Valico sta andando avanti nonostante qualche braccio di ferro con il ...

Débâcle inattesa per il Movimento nella città di Grillo : "Sborsate i soldi del Terzo Valico - no al reddito di cittadinanza" : L'analisi è stata affidata al professore Marco Ponti, esperto di economia dei trasporti diventato punto di riferimento per i No Tav e per chi si oppone alla realizzazione delle grandi opere ...

Terzo Valico - Andrea Monorchio dai pm : ANSA, - GENOVA, 19 OTT - È stato interrogato questa mattina Andrea Monorchio, ex ragioniere generale dello Stato ed ex presidente di Infrastrutture Spa, società a partecipazione pubblica costituita ...

5 Stelle bloccano il Terzo Valico. Gli operai : "Vogliamo il lavoro - non il reddito di cittadinanza" : ... opera fondamentale per lo sviluppo del porto e l'economia di tutta la città. Per rendere efficace il documento serviva l'unanimità ma i grillini hanno detto no, scatenando la rabbia degli operai ...

DECRETO GENOVA - TONINELLI : "LO RAFFORZEREMO"/ Toti attacca : "Dove sono i soldi del Terzo Valico e la Gronda?" : DECRETO GENOVA, TONINELLI:"Lo rafforzeremo". Ultime notizie, Toti attacca il ministro delle Infrastrutture: rischio ricorsi per il pagamento del Ponte. E mancano i soldi per il Terzo Valico.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 23:18:00 GMT)

“Dl Genova” - Toninelli : Lo miglioremo Toti : «Terzo Valico - dove sono i soldi?» : sono 46 gli articoli, divisi in cinque capi, con le disposizioni urgenti per la città dopo il crollo del ponte Morandi. Il governatore ligure al ministro: «Evitiamo di proporre ponti su cui giocare».

“Dl Genova” - Toninelli : Lo miglioremo Toti : Dove sono i soldi del Terzo valico? : sono 46 gli articoli, divisi in cinque capi, con le disposizioni urgenti per la città dopo il crollo del ponte Morandi. Il governatore ligure al ministro: «Evitiamo di proporre ponti su cui giocare».

Così saltano le grandi opere : stop a Tav e Terzo Valico : E tra le imprese è allarme: 'Sospendere a data indefinita una gara d'appalto da 2,3 miliardi di euro significa mettere in pericolo l'economia del territorio e dell'Italia - è la denuncia dell'...

Il Terzo Valico fa litigare M5s e Lega. Per Genova scelto il commissario : è Gemme - ex Fincantieri : Neanche a dirlo anche il Terzo Valico, come la Tap, la Tav e tutte le grandi opere, è finito nella contesa del governo giallo-verde. Con gli M5s da un lato che vogliono frenare e i leghisti dall'altro che puntano ad accelerare. Intanto nella bagarre politica, mentre le due anime dell'esecutivo fanno i conti con il proprio elettorale e le promesse fatte in campagna elettorale, le lettere di licenziamento di 200 lavoratori della linea ...