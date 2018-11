Tenere su di giri la macchina della paura

huffingtonpost

(Di venerdì 16 novembre 2018) Correnti gelide stanno attraversano il nostro Paese. Sgomberato il Baobab, la struttura romana che ospita centinaia di immigrati, fermata una donna romana che esprimeva pacificamente il suo dissenso contro il ministro Salvini. Episodi che vanno nella direzione di una pericolosa regressione. La sicurezza ormai è uno strumento nelle mani del vicepremier per affermare una società chiusa e indisponibile al dialogo.Salvini è riuscito nell'impresa di convincere molti italiani che la sicurezza è legata alle migrazioni: ci ha costruito un' intera campagna elettorale e, ancora oggi, la sfrutta come motore generatore di consenso. Il Decreto Sicurezza è la benzina che serve asu dila. Oltre a non risolvere alcun problema, aumenterà invece il numero di migranti allo sbando, fuori da ogni percorso di integrazione, offrendo ...