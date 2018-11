Tempesta di neve a New York | 8 morti | città paralizzata per ore

New York : Tempesta di neve fa almeno 8 morti - 400mila persone senza luce : Municipio travolto dalle critiche per la cattiva gestione dell'emergenza, ma nella Grande Mela non cadeva così tanta neve a novembre dagli anni Trenta. La perturbazione sta attraversando Arkansas, Missouri, Illinois, Ohio, Kentucky, aree della Virginia e il nordovest del North Carolina.Continua a leggere

Tempesta di neve a New York : otto le vittime : Una tremenda Tempesta di neve ha colpito l'area orientale degli Usa ed ha provocato la morte di otto persone, coinvolte per la maggior parte in incidenti stradali. La città di New York è rimasta paralizzata per ore: sono 390mila le persone rimaste senza luce e migliaia sono stati i voli cancellati o ritardati. Solo i tre aeroporti di New York, Jfk, Newark e La Guardia, hanno cancellato 1.800 voli mentre sono state 4.600 le partenze in ritardo a ...

Previsioni Meteo - una potente Tempesta porterà forte maltempo in Italia : da venerdì sera piogge intense - temporali e rischio alluvioni al Centro-Nord - oltre 1 metro di neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo una giornata di caldo senza precedenti per la fine di ottobre al Nord Italia, una potente tempesta porterà il rischio di alluvioni e neve in montagna per alcune parti dell’Europa centrale e meridionale nel corso del weekend. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. Tuttavia, gli effetti maggiori si avranno dalla Francia meridionale all’Italia ...

Tempesta di neve in Nepal : recuperati tutti i corpi dei 9 alpinisti morti : Appena le condizioni meteo lo hanno consentito, sono stati recuperati tutti i corpi dei 9 alpinisti morti in Nepal 3 giorni fa, durante una Tempesta di neve: tra loro questi anche Kim Chang-ho, un noto scalatore coreano, che ha conquistato tutti i 14 picchi dell’Himalaya sopra gli 8mila metri senza bombole di ossigeno. Nella tragedia sono morte anche quattro guide Nepalesi. Il corpo di una delle guide è stato portato nel suo villaggio, ...

Nepal - Tempesta neve : morti 9 alpinisti : 14.26 Almeno 9 alpinisti, 5 sudcoreani e 4 Nepalesi, sono morti a causa di una violenta tempesta di neve che ha investito il loro campo base sulle pendici del monte Gurja, nel Nepal occidentale. La tragedia è stata causata da una valanga che ha devastato e sepolto il campo base a 3.500 metri di quota. Sul posto è stato inviato un elicottero dei soccorsi, che però ha incontrato molte difficoltà a causa delle cattive condizioni meteo attorno al ...

Tragedia in Nepal - nove alpinisti morti in una Tempesta di neve : Almeno nove alpinisti sono morti la notte scorsa quando una violenta tempesta di neve ha investito il loro campo base sulle pendici del monte Gurja, nel Nepal occidentale. Le vittime sono cinque sudcoreani, della Koreanway Gurja Himal Expedition 2018, tra cui il team leader Kim Chang-ho, e quattro Nepalesi che facevano parte della stessa spedizione.Continua a leggere