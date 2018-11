Telecom | Gubitosi la spunta su Altavilla per il ruolo di amministratore delegato

Ceo Telecom - è colpo di scena In crescita il nome di Gubitosi : colpo di scena in Tim. Sale il consenso sul nome di Luigi Gubitosi, ex ad di Wind e dg Rai, nonchè già consigliere di Tim come scelta del comitato nomine per il prossimo Ceo di Tim. Le indiscrezioni uscite in questi giorni sull'indicazione di Alfredo Altavilla sembrano dunque ribaltate Segui su affaritaliani.it

E' colpo di scena in Telecom Luigi Gubitosi sarà il nuovo Ceo : colpo di scena in Tim. A sorpresa il comitato nomine della compagnia telefonica ha indicato Luigi Gubitosi come nuovo amministratore delegato al posto di Amos Ghenish. Una designazione che consente a Tim di avere come Ceo un manager esperto di Telecomunicazioni, avendo Gubitosi, ex direttore generale della Rai e ora commissario di Alitalia, guidato in passato anche il colosso della telefonia Wind Segui su affaritaliani.it