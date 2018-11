Tariq Ramadan è libero | siamo a un passo dalla verità

huffingtonpost

: RT @ilpost: La Corte di appello di Parigi ha concesso la libertà su cauzione all’intellettuale svizzero Tariq Ramadan - SpiritoAnimale : RT @ilpost: La Corte di appello di Parigi ha concesso la libertà su cauzione all’intellettuale svizzero Tariq Ramadan - ilposticino : La Corte di appello di Parigi ha concesso la libertà su cauzione all’intellettuale svizzero Tariq Ramadan - notiveri : La Corte di appello di Parigi ha concesso la libertà su cauzione all’intellettuale svizzero Tariq Ramadan: La Corte… -

(Di venerdì 16 novembre 2018)è di nuovo un uomo, lo ha stabilito la Corte d'Appello di Parigi dopo dieci mesi di carcerazione preventiva., pensatore e accademico musulmano di fama internazionale è accusato, nell'ambito del procedimento che si sta tenendo in Francia, di violenza sessuale da parte di tre donne.Nel corso delle indagini preliminari sono emersi elementi tali da sgretolare definitivamente la già scarsa credibilità delle accuse. Due delle tre accusatrici, Henda Ayari e Christelle sono note per il loro attivismo anti-islamico e per le frequentazioni con ambienti dell'islamofobia francese. Oggi dagli atti sappiamo che hanno ripetutamente mentito riguardo alle circostanze dei fatti che denunciano: hanno mentito sulle date e suoi luoghi, hanno mentito sulla natura del loro rapporto cone tutto ciò è emerso dalle testimonianze ...