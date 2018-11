Tap | che cosa succede nel cantiere sotto inchiesta per inquinamento

Manovra - proposta M5S : 250 mln in 5 anni per Tappare buche Roma : Roma, 16 nov., askanews, - Finanziare con 50 milioni di euro annui per cinque anni il 'rifacimento profondo della piattaforma stradale e della manutenzione del verde pubblico di Roma'. A chiederlo un ...

‘1938 – Azzurre Prime in Europa’ – La mostra itinerante che celebra l’Europeo di basket vinto dall’Italia femminile : 1ª Tappa a La Spezia : Parte da La Spezia, in data 20-21 novembre, ‘1938 – Azzurre Prime in Europa’, la mostra itinerante che mostra il primo e unico Europeo vinto dall’Italia del basket femminile Giocarono all’aperto, sul campo in terra battuta del Muro Torto di Roma, in un’ansa di Villa Borghese. Le gonne-pantalone bianche al ginocchio facevano parte della divisa ufficiale da gioco, mentre sulle maglie Azzurre, all’altezza ...

L'Oro di Napoli : tutte le Tappe da non perdere per un viaggio che non dimenticherete : La pizza più famosa del mondo, un lungomare tirato a lucido, il golfo come un abbraccio e l'energia del Vesuvio ad alimentare la vivacità "dell'ultimo popolo" (Beuce dixit). Attrazioni senza tempo impreziosite da un'offerta culturale da metropoli internazionale e dal sempre più determinante richiamo dell'ospitalità d'autore con indirizzi come Palazzo Caracciolo nel cuore del centro storico che si estendono fino a Le ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Stubai 2018 : quattro gli Azzurri che parteciperanno al prima Tappa dello slopestyle. Fari puntati su Silvia Bertagna : L’inizio della Coppa del Mondo di slopestyle è ormai prossimo: sabato 24 novembre a Stubai, in Austria, finalmente si comincia. E l’Italia proverà a non farsi cogliere impreparata. Saranno Silvia Bertagna ed Elisa Maria Nakab tra le donne, Kilian Morone e Rene Montelone per gli uomini a rappresentare il Bel Paese in questo round. Dopo le due prove di big air (Cardrona e Modena), gli Azzurri guidati dal tecnico Valentino Mori ...

F1 - VersTappen si difende dalle critiche : “le spinte ad Ocon? Non sapete cosa mi ha detto nel box FIA” : Il pilota olandese è tornato a parlare della rissa con Ocon, svelando un piccolo retroscena avvenuto proprio nel box della FIA Max Verstappen si difende, svelando i motivi che lo hanno spinto a mettere le mani addosso ad Ocon. Il pilota della Red Bull è tornato a parlare di quanto avvenuto in Brasile nel corso della trasmissione Peptalk, sul canale televisivo Ziggo Sport, svelando alcuni retroscena immediatamente precedenti alla rissa ...

Libia : Conte - Palermo è Tappa di percorso che non finirà domani : Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - "La Conferenza di Palermo è una tappa di un percorso più ampio che non è iniziato certo oggi e che non finirà domani". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla cena per Conferenza per la Libia in corso a Villa Igiea con le delegazioni.

F1 – Siparietto tra Hamilton - VersTappen e Raikkonen nel retro podio : Max bacchettato da Lewis [VIDEO] : Prima di salire sul podio, i primi tre classificati discutono su quanto avvenuto tra Verstappen e Ocon durante il Gp del Brasile Il contatto tra Verstappen e Ocon è senza dubbio l’episodio più controverso del Gp del Brasile, vinto da Lewis Hamilton davanti all’olandese della Red Bull. Una manovra scellerata quella del francese che, nel tentativo di sdoppiarsi, ha urtato la monoposto numero 33 mandandola in testacoda. Un ...

F1 – VersTappen in qualifica peggio di quello che si aspettava : “pensavo saremmo riusciti a lottare con una Ferrari” : Il commento di Max Verstappen sulle qualifiche disputate ieri sul circuito di Interlagos in vista del Gp del Brasile Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ha ottenuto in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il pilota della Mercedes sarà affiancato nella prima fila del Gp del Brasile da Sebastian Vettel. Dietro del tedesco e del britannico si ...

Scherma – Sciabola femminile : prima Tappa di CdM a Orleans - dieci le azzurre presenti nel main draw : Scatta la Coppa del Mondo di Sciabola femminile ad Orleans, dieci le azzurre presenti nel tabellone principale Saranno dieci le Sciabolatrici italiane impegnate nel tabellone principale della tappa d’esordio stagionale di Coppa del Mondo. Sono le pedane francesi di Orleans ad ospitare la tre-giorni dedicata alla Sciabola femminile. Questo venerdì spazio alla fase di qualificazione. A Rossella Gregorio, Martina Criscio e Irene Vecchi, ...

Backstreet Boys : nuovo album e tour. Tappa anche in Italia : La notizia arriva a sorpresa a poche ore dal lancio di "Changes", il nuovo singolo dei Backstreet Boys. La boy band più famosa al mondo (dopo i Take That), il prossimo 25 Gennaio tornerà con un nuovo album e, all"orizzonte, si intravede anche un tour mondiale.Il "DNA World Tour" farà Tappa anche a Milano al Mediolanum FilaForum, il 15 Maggio del 2019. Un evento unico nel suo genere che riporta i Backstreet Boys, nella formazione originale, dopo ...

F1 – Ricciardo - l’avviso ai meccanici e la rabbia di VersTappen in Messico : “ecco come li ho avvisati che sarei venuto in Brasile” : Daniel Ricciardo dalla delusione in Messico alla rabbia di Verstappen per la pole persa: le parole dell’australiano della Red Bull alla vigilia del Gp del Brasile Sta per iniziare una grande festa in Brasile: i piloti della F1 sono pronti a scendere in pista per le prime sessioni di prove libere del penultimo appuntamento in calendario. Sul circuito di Interlagos saranno tanti i piloti che vorranno togliersi qualche sassolino dalla ...

Sweatcoin - l'app conTapassi che ti paga per camminare è la più scaricata (ma non fa diventare "ricchi") : Se vi piacciono i guadagni facili, quest'app potrebbe non fare per voi. Ma se siete appassionati di fitness, corsa o lunghe passeggiate, probabilmente è arrivata la vostra nuova applicazione preferita. Si chiama Sweatcoin ed è un app che ti paga per camminare.Traducibile come "moneta del sudore", Sweatcoin è stata progettata da due russi, Oleg Fomenko ed Antone Derlyatka, con uno scopo ben preciso: i soldi te li devi sudare. ...

Giacche Diesel Tappezzate di insulti. La provocazione non viene capita : Sul web è stata definita disgustosa. L'ultima provocazione della Diesel è cucita su giubbotti e Giacche. I vestiti del brand fondato da Renzo Rosso fanno discutere, ma sono parte della linea Hate Couture che si fonda sullo slogan "Più odio indossi meno ti interessa".I capi della linea sono ricoperti di scritte offensive. Si va da "Faggot" termine inglese dispregiativo per appellare gli omosessuali, a "Slut" la maniera ...

I Tappeti? "Contengono sostanze tossiche" : Se l'UE è seria riguardo a un'economia circolare non tossica, non dovrebbe permettere che cancerogeni o interferenti endocrini rimangano nel ciclo produttivo' . Anche Sascha Marschang , direttore ad ...