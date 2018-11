Tale e Quale Show | Antonella Clerici quarto giudice

Tale e Quale Show - Il Torneo : anticipazioni di venerdì 16 novembre. Quarto giudice Antonella Clerici : Decima e penultima puntata di Tale e Quale Show 2018 – Il Torneo: ecco tutte le anticipazioni della puntata di venerdì 16 novembre 2018 Tutto pronto per la semifinale di Tale e Quale Show 2018 – Il Torneo, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni e le imitazioni dei dodici concorrenti protagonisti per la puntata di venerdì 16 novembre 2018. Il Torneo di Tale e Quale Show ...

Tale e Quale Show – Il Torneo – Quattro puntate per eleggere il campionissimo 2018. : Proclamato Antonio Mezzancella vincitore dell’ottava edizione di Tale e Quale Show, come da tradizione il programma continua per altre Quattro puntate, sempre sotto la guida di Carlo Conti, in una gara tra i migliori concorrenti di questa edizione e i primi classificati di quella dello scorso anno. Al termine delle Quattro puntate verrà così eletto […] L'articolo Tale e Quale Show – Il Torneo – Quattro puntate per ...

'Tale e quale show' o 'Scherzi a parte'? La tv del 16 novembre : Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 l'appuntamento è con "Quarto grado", condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la quarta puntata di "Nemo " ...

Scherzi a parte vs Tale e quale show : la sfida del venerdì sera finisce in pareggio. Ma il fuoriclasse Bonolis : “Ma è vero o è tutto finto?”, la domanda accompagna la visione da decenni. Sorprende anche che qualcuno se la chieda ancora, gli Scherzi sono verosimili e agli spettatori basta quello. Scherzi a parte non è un programma innovativo ma non sembra nemmeno antico, somiglia alle cene con i parenti che non vedi mai. Ci si prepara a qualcosa di già visto e sentito però alla fine si trascorre una bella serata. A Bonolis bastano due sedie per ...

Tale e quale show - Giovanni Vernia brutalizzato davanti a tutti : massacrato in diretta dal vip : Se l'esibizione di Giovanni Vernia è stata apprezzata dalla giuria di Tale e quale show , di differente opinione è stato il popolo del web. Il concorrente, infatti, è finito nella bufera delle ...

Tale e quale show - Federico Angelucci da standing-ovation : 'È posseduto'. Le reazioni-choc del pubblico : 'Sembra essere posseduto da Liza Minnelli '. Così il web commenta l'esibizione di Federico Angelucci . L'ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha dovuto interpretare la grande diva di Broadway con ...

Ascolti Tv di venerdì 9 novembre 2018. Testa a testa tra Carlo Conti e Paolo Bonolis. In sovrapposizione vince allo sprint Tale e Quale Show : Analizziamo gli Ascolti di venerdì 9 novembre 2018. Tranne i programmi in palinsesto al pomeriggio che vedono la supremazia schiacciante di Canale 5 con Uomini e Donne, Pomeriggio 5 e tutta la ...

Loretta Goggi in lacrime a Tale e quale show : Una reazione totalmente inaspettata quella di Loretta Goggi a Tale e quale show . Quando Alessandra Drusian l'ha imitata, infatti, la cantante è subito scoppiata a piangere. Nessuno si aspettava una ...

Tale e quale show - Roby Facchinetti e la confessione sconvolgente : 'Quando avevo 13 anni...' : Roby Facchinetti è stato chiamato come ospite della puntata di ieri, venerdì 9 novembre, Tale e quale show per assistere alla sua imitazione fatta da Andrea Agresti. Nel momento del giudizio i due ...

Tale e quale show - Loretta Goggi in lacrime : Alessandra Drusian la imita e lei non contiene l'emozione : Momento di grande commozione quello avvenuto ieri, venerdì 9 novembre, durante la puntata di Tale e quale show . Nel momento dell'esibizione di Alessandra Drusian , che ha imitato proprio la giurata ...

Antonio Mezzancella imita Tiziano Ferro a Tale e Quale Show del 9 novembre (video in Sere Nere) : Nella puntata di Tale e Quale Show del 9 novembre, in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi”, è stato Federico Angelucci a trionfare su tutti i colleghi grazie all’imitazione di Liza Minelli, interpretata alla perfezione nelle movenze e nella voce con il brano famosissimo “New York, New York”. Apprezzato da tutta la giuria composta dai giudici fissi Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, e in questa puntata anche ...

Ascolti TV | Venerdì 9 novembre 2018. Testa a testa tra Tale e Quale Show e Scherzi a Parte (in sovrapposizione 20.41% vs 20.17%) : Scherzi a Parte - Barbara D'Urso e Paolo Bonolis Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.103.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale 5 Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.784.000 spettatori pari al 20.3% di share. In sovrapposizione, dalle 21.40 alle 24.10, Rai 1 sigla il 20.41% con 4.089.954 spettatori e Canale 5 sigla il 20.17% con 4.043.149 spettatori. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha ...

Tale e quale show - ascolti del 9 novembre : Paolo Bonolis a un passo - Carlo Conti rosica : Su Raiuno Tale e quale show ha registrato la sera del 9 novembre 4.103.000 telespettatori, share 20,27%. La sorpresa arriva da Canale 5: Scherzi a parte quasi raggiunge il competitor: nella puntata d'...

