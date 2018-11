Taekwondo | French Open 2018 | Erica Nicoli è seconda nei -53 kg! Nicolas Legari Ballerini

oasport

(Di sabato 17 novembre 2018) L’Italia sale sul podio nella prima giornata deldigrazie ad. La 23enne veneta, reduce dal trionfo ai Campionati Italiani Cinture Nere, ha brillato sul tatami di Parigi, chiudendo al secondo posto nella categoria -53 kg e ritornando così dopo due anni sul podio in unha realizzato un grande torneo, aperto con la netta vittoria 24-2 con la francese Kara Yeter, poi è arrivato il successo 16-9 con la canadese Charlottte Brown e 9-6 con la tedesca Roxana Nothaft. In semifinale l’azzurra ha battuto 18-11 la spagnola Alma Maria Perez Parrado, accedendo così all’atto conclusivo. In finale la 23enne veneta si è dovuta però arrendere 13-8 all’uzbeka Charos Kayumova, ottenendo comunque un ottimo secondo posto. Completa il podio la turca Zehra Dosucukur. Si fermano invece ai piedi del podioe Simone Caliri nei -54 kg. ...