Svelata la tracklist del nuovo album di Madonna in arrivo nel 2019?

Svelata la tracklist di Truman - il nuovo album di Shade che duetta con J-Ax e Federica Carta : Il 16 novembre uscirà il nuovo album di Shade, intitolato Truman. Sarà un album particolare, in cui l’artista unirà il rap alla recitazione e userà quest’ultima per unire una traccia all’altra e fare, quindi, da collante tra loro. All’interno dell’album sono stati inseriti anche dei duetti con artisti diversi da lui e tra loro. Si tratta di J-Ax, Federica Carta, Nitro, Emma Muscat, Grido e Bouchra. È stata ufficializzata poco fa la ...

Svelata l’intera tracklist di “POP HEART” - il nuovo album di Giorgia : Svelata l’intera tracklist di “POP HEART” – il nuovo album di Giorgia, in uscita venerdì 16 novembre 2018 per Microphonica srl / Sony Music – disponibile da oggi in pre-order e pre-save. La tracklist di “POP HEART” è composta da grandi successi sia nazionali che internazionali, che hanno scaldato il cuore di numerose generazioni. Quindici brani indimenticabili, selezionati direttamente dall’artista tra le canzoni che più ha amato nella sua vita. ...

Renato Zero canta Cinque Giorni nel nuovo disco di Vincenzo Incenzo : Svelata la tracklist di Credo : Renato Zero canta Cinque Giorni nel nuovo disco di VIncenzo Incenzo. A rivelarlo è proprio il cantautore romano, che ha partecipato all'anteprima di Credo tenuta con VIncenzo Mollica su Rai1 a qualche giorno dai pre-order dell'album che segna il debutto in prima linea di Incenzo. E da produttore di Je Suis, Renato Zero non poteva che essere la voce speciale di uno dei brani contenuti nella tracklist, Cinque Giorni, brano che porta anche la ...

Let’s Sing 2019 : Svelata la Tracklist : Ravenscourt e Voxler hanno annunciato la Tracklist ufficiale dell’attesissimo nuovo capitolo della serie di successo di Let’s Sing. I giocatori possono scegliere tra diversi brani di successo per realizzare i loro sogni e diventare delle superstar. Let’s Sing: La Tracklist del 2019 Con brani di artisti come Rita Ora con “Anywhere”, Shawn Mendes con “There’s Nothing Holdin’ Me ...

Svelata la tracklist del nuovo album di Eros Ramazzotti - attesi due grandi ospiti in Vita ce n’è : La tracklist del nuovo album di Eros Ramazzotti è stata Svelata. L'artista romano ha finalmente sciolto le riserve sui brani che ha voluto inserire in Vita ce n'è, compresi quelli che ha pensato per gli ospiti che entreranno a far parte della sua prossima prova di studio attesa per il 23 novembre. Già deciso il primo singolo estratto, che rappresenta la title track dell'album, che sarà Vita ce n'è. L'artista ha già girato il video a Miami, ...