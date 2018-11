Sunset Overdrive arriva oggi su PC

Secondo Amazon - Sunset Overdrive arriverà su PC questa settimana : Secondo un recente aggiornamento del listino di Amazon, sembra che Sunset Overdrive sia in arrivo su PC questa settimana.Come riporta Rock Paper Shotgun, il titolo era in origine una delle più grosse esclusive Xbox One, già da diverso tempo si erano diffusi in rete voci di un ipotetico arrivo su PC. Secondo Amazon, THQ Nordic rivestirà il ruolo di publisher e il gioco arriverà in forma di pacchetto contenente tutti i DLC disponibili e con ...

Sunset Overdrive compare nel database di Steam e la versione PC sembra ormai quasi certa : Altro giro, altra notizia, altro indizio che sembra ancora una volta avvalorare un rumor che ormai ha preso piede da diverso tempo ma che negli ultimi mesi si sta sempre più arricchendo di quelle che sembrano delle indicazioni piuttosto concrete.Sunset Overdrive, l'esclusiva Xbox One sviluppata da Insomniac Games, sta per arrivare su PC? A inizio mese avevamo segnalato il riferimento alla versione all'interno del database di ESRB e ora DSoGaming ...

Sunset Overdrive : la versione PC viene classificata da ESRB : ESRB (Entertainment Software Rating Board) ha recentemente classificato la versione PC di Sunset Overdrive.Come riporta Gematsu, Sunset Overdrive mette il giocatore nei panni di un sopravvissuto durante un'apocalisse mutante. Mentre attraversano la città di Sunset, i giocatori utilizzeranno fucili d'assalto ed altre armi esotiche per uccidere mutanti, robot e occasionalmente nemici umani. Il combattimento è molto cruento e prevede smembramenti e ...

Sunset Overdrive 2 : ad Insomniac piacerebbe molto realizzare il gioco : Sunset Overdrive è stato lanciato su Xbox One nel 2014, e da allora il titolo ha ricevuto un buon riscontro da parte di pubblico e critica, ottenendo una valutazione metacritic pari ad 81 e diverse nomination come Game of The Year e migliore esclusiva Xbox One, sottolinea Gamerant.Ebbene Insomniac, fresca del debutto di Marvel's Spider-Man, ha manifestato un certo interesse nei confronti dello sviluppo di un possibile sequel, Sunset Overdrive 2. ...