Summer e gli altri film del weekend

internazionale

: Che gli stessero sulle scatole (diciamo così) si era capito dall'estate. Al primo gli veniva preferito a parole Mud… - SkydAnc3R : Che gli stessero sulle scatole (diciamo così) si era capito dall'estate. Al primo gli veniva preferito a parole Mud… - Gioia_Bratos : Ah gli Inglesi, luci e alberi di Natale ovunque, ma se c'è il sole e 10 gradi, è subito summer e sandalo time #wtf - Marylena_88 : @Summer__Light Gli mancavano solo i pop corn ???????? -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Ildel russo Kirill Serebrennikov è un’ode a una stagione dorata della nostra vita. In uscita anche il bellissimo In guerra di Stéphane Brizé e Non dimenticarmi di Ram Nehari, trionfatore del festival di Torino del 2017. Leggi