ilfattoquotidiano

: Sull’onda della nostalgia: Marco Pannella e il Premio Bagutta - Cascavel47 : Sull’onda della nostalgia: Marco Pannella e il Premio Bagutta - Scarlet_Agnes : @nannicoke @ScaldoPanchine @AnnaToniolo @__Hubble__ @theuncle76 @LokiAnto1975 @CloudsInClod @TehHarkster… - verdeff : RT @Linus2k: Bella cazzata la legge di #Bonissoli sull’obbligo di uscita in sala dei film prima della messa in onda sulle piattaformi strea… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) “Un Savonarola al contrario”. Occhio brillante e attitudine da predicatore medioevale capace di farsi seguire dalle folle, di indire crociate contro gli infedeli. Giacinto, in arte, continua a dividere. Per questo motivo Elisa Greco, ideatrice del format itinerante “Processo alla Storia: Colpevole o Innocente”, per festeggiare la decima edizione ha scelto il controverso leader del Partito Radicale. Ha promosso grandi battaglie civili: aborto, divorzio, condizioni più umane del carcere. Ha fatto scioperofame,sete e ha bevuto in un gesto/choc la propria pipì. Ha fatto un monumento di sé stesso, con basi non sempre solide. Ha fatto eleggere in Parlamento con 13mila preferenze (correva l’anno 1983) Toni Negri, accusato di insurrezione armata contro lo Stato, e la pornostar Cicciolina (correva l’anno 1987). Hanno detto di lui che era uno scandalo perenne e ...