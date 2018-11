Stati Uniti | la produzione industriale cresce meno delle attese

Gli Stati Uniti vogliono vietare le sigarette al mentolo : Ma sarà un processo complicato che troverà l'opposizione di molte categorie, e che farà discutere soprattutto gli afroamericani (perché?)

Coree - Kim testa nuove armi hi-tech. Gli Stati Uniti restano fiduciosi : Una notizia che verrebbe da archiviare nella casella del folklore nordcoreano, se non fosse per il messaggio, ovviamente studiatissimo, che manda al mondo. L'ultima ispezione ufficiale del dittatore ...

Gli Stati Uniti hanno approvato sanzioni contro 17 cittadini sauditi per l’uccisione di Jamal Khashoggi : Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni individuali a 17 funzionari sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista saudita e opinionista del Washington Post ucciso nel consolato saudita a Istanbul, in Turchia, lo scorso 2 ottobre. Il dipartimento

L’economia della Germania si è contratta a sorpresa dello 0 - 2 per cento - sembra per via dei dazi tra Stati Uniti e Cina : L’economia della Germania si è contratta a sorpresa dello 0,2 per cento nel terzo trimestre dell’anno, alimentando così nuove preoccupazioni per la crescita economica europea e per il rischio che si vada verso una nuova recessione. Il calo del PIL

Carovana migranti - i primi 300 arrivano al confine con gli Stati Uniti. Sono soprattutto membri della comunità Lgbt : Hanno camminato per quasi un mese e ora la meta è a un passo. Un primo gruppo di migranti che si è messo in marcia con la Carovana partita ad ottobre dall’Honduras è arrivato al confine con gli Stati Uniti, a Tijuana, a pochissimi chilometri da San Diego e dalla California. Si tratta di circa 300 persone e Sono solo una piccola parte degli oltre 10mila, soprattutto honduregni, ma anche provenienti dal Guatemala e da El Salvador, ...

I primi migranti della carovana sono arrivati al confine con gli Stati Uniti : sono circa 400, che si sono separati dal gruppo principale e hanno proseguito in autobus: ma Trump sta alzando il tiro

Stati Uniti - inflazione cresce in linea con stime mercato : cresce in linea con le attese l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di ottobre anche se si colloca ai massimi degli ultimi 9 mesi . Secondo il Bureau of Labour Statistics, BLS, americano, i prezzi ...

Temptation Island anche negli Stati Uniti : Usa Network ordina il revival : Chissà se il successo della versione italiana di questi anni ha influito nella decisione: il Network via cavo Usa Network (lo stesso di serie tv come Suits e Mr. Robot, per intenderci) ha ordinato un revival di Temptation Island, il reality show delle coppie che, spedite su un'isola paradisiaca, devono far fronte alla tentazione di un gruppo di single che proveranno a minarne la stabilità.A condurre la versione americana del format Mark ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Inghilterra Stati Uniti : occhio a Carter-Vickers. Orario - diretta tv - e le notizie live - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Inghilterra Stati Uniti: Gareth Southgate si prepara alla Nations League con questa amichevole che viene disputata a Wembley.

Cina - conta più la politica o le relazioni con gli Stati Uniti? : Nel corso dell'ultimo decennio abbiamo registrato un ribilanciamento dell'economia cinese guidata dal settore privato. Ci sono timori in merito ad una possibile volontà da parte dello Stato di ...

Stati Uniti-Afghanistan : Washington potrebbe chiedere al governo afgano di sospendere le elezioni : Il conflitto in Afghanistan ha tormentato tre presidenti statunitensi e la mossa sarebbe il segno dell'urgenza dell'amministrazione Trump di una svolta politica concreta. Alcuni funzionari temono ...

Italia-Stati Uniti : ecco il giorno del debutto UEFA per il Var : In occasione dell'amichevole tra Italia e Stati Uniti in programma martedì 20 novembre la UEFA sperimenterà l'utilizzo del VAR L'articolo Italia-Stati Uniti: ecco il giorno del debutto UEFA per il Var è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stati Uniti-Italia - a Genk esperimento Var : A Genk la UEFA sperimenterà per la prima volta il VAR in Italia - Usa In occasione della gara amichevole che l'Italia giocherà a Genk contro gli Stati Uniti il prossimo 20 novembre, la UEFA ...