Speed skating | Coppa del Mondo Obihiro 2018 | sesti i team-pursuit | bene Giovannini e

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 : le ambizioni dell’Italia in cerca di un’identità senza il faro Nicola Tumolero : La Coppa del Mondo di Speed skating riapre i battenti. Lo farà ad Obihiro (Giappone) per il primo round e sull’anello di ghiaccio nipponico l’Italia di Maurizio Marchetto ripartirà per un nuovo quadriennio olimpico, cercando di portare avanti il proprio percorso di crescita, ripartendo però da una base differente. Il Bel Paese, infatti, si presenterà al via di questa nuova avventura con una squadra che darà importanza agli atleti di ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 : i convocati dell’Italia per Obihiro. Si punta su Giovannini e Lollobrigida : Nel weekend si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Speed skating, a Obihiro (Giappone) andrà in scena l’apertura della stagione per quanto riguarda il pattinaggio velocità e l’Italia cercherà di essere protagonista con dieci alfieri. Il CT Maurizio Marchetto ha dovuto fare a meno di Nicola Tumolero, bronzo sui 10000 metri alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, che è purtroppo ancora fermo per infortunio. Questi ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : l’Olanda di Sven Kramer pronta a dominare - l’Italia orfana di Tumolero giocherà le sue carte : Da domani si comincia a fare sul serio. Spetterà al Meiji Hokkaido-Tokachi Oval di Obihiro (Giappone) dare il via alla stagione della Coppa del Mondo dello Speed Skating 2018-2019. Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud), i pattinatori più veloci del Pianeta torneranno ad esibirsi e l’anello di ghiaccio nipponico rappresenterà il punto di partenza. In questo esordio non ci si aspettano grossi scossoni. L’Olanda, ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 maschile : da ammirare l’infinita classe olandese - ma l’Italia non starà a guardare. E i nostri giovani… : Nel prossimo fine settimana scatterà la Coppa del Mondo di Speed skating: lo start avverrà in estremo Oriente, precisamente ad Obihiro, città giapponese. Partiamo dalle brevi distanze: sui 500 metri sicuramente bisognerà trovare un’avversaria all’altezza del norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen che lo scorso anno ha completato la fantastica doppietta Coppa del Mondo-Olimpiadi. Certamente agguerrita sarà la concorrenza olandese, ma ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 : tanti giovani azzurri in rampa di lancio. Tutti i nomi da monitorare : La nuova stagione dello Speed skating è ormai alle porte. Nel prossimo weekend, ad Obihiro (Giappone), si inizierà a fare sul serio e l’Italia di Maurizio Marchetto non vorrà farsi trovare impreparata. Il Bel Paese, reduce dagli alti e bassi dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, ha voglia di riprendere i pattini e cimentarsi sul ghiaccio nipponico per questa prima uscita. La preparazione in vista dell’esordio in World ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 : una nuova Francesca Lollobrigida. Non solo mass start per un’atleta sempre più eclettica : Le temperature stanno scendendo e i pattini sono pronti. La stagione dello Speed skating è ormai alle porte e dal 16 al 18 novembre, sul Meiji Hokkaido-Tokachi Oval di Obihiro (Giappone), lo spettacolo della Coppa del Mondo prenderà il via. L’Italia è pronta per un’altra sfida e dopo i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang, tra altri e bassi, la compagine guidata da Maurizio Marchetto è decisa ad affrontare le squadre più forti ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 femminile : tra nipponiche ed olandesi reclamano spazio Francesca Bettrone e Francesca Lollobrigida : Nel prossimo fine settimana scatterà la Coppa del Mondo di Speed skating: lo start avverrà in estremo Oriente, precisamente ad Obihiro, città giapponese. Avremo così modo di vedere all’opera le velociste nipponiche che tanto bene hanno fatto negli ultimi anni. Per quanto riguarda l’Italia speranze riposte nella mass start con Francesca Bettrone e Francesca Lollobrigida. Partiamo dalle brevi distanze: sui 500 metri sicuramente ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 : Andrea Giovannini per la stagione del riscatto : Il conto alla rovescia sta per terminare e l’inizio della stagione 2018-2019 dello Speed skating è sempre più vicino. Il primo round sarà in Giappone, ad Obihiro, dove i migliori interpreti del pattinaggio velocità su pista lunga si esibiranno a caccia di risultati importanti e desiderosi di ottenere riscontri adeguati alle proprie aspettative. L’Italia torna in scena sul Meiji Hokkaido-Tokachi Oval con la voglia di continuare nel percorso ...

Calendario Coppa del Mondo Speed skating 2018-2019 : date - programma - orari e streaming : Finalmente ci siamo. La stagione 2018-2019 dello speed skating sta per cominciare. Nel prossimo weekend prenderà il via dal Giappone la Coppa del Mondo, a Obihiro, che quest’anno prevede cinque tappe più le finali, mentre per la categoria junior sono in programma due tappe e le finali. Ad inizio gennaio, come di consueto, i Campionati italiani e gli Europei, mentre a febbraio si terranno i Mondiali singole distanze e la rassegna iridata ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : programma - orari e tv : Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di Speed skating: la stagione prenderà il via nel prossimo weekend dal Giappone, precisamente da Obihiro. Tra venerdì 16 e domenica 18, tra la sera e la notte italiana, tutte le gare in programma saranno visibili in streaming attraverso ISU TV. Di seguito il programma completo della tappa di Obihiro della Coppa del Mondo di Speed skating: Venerdì 16 novembre ore 20.00 Divisione B 500m femminili 500m ...

Speed skating - calendario stagione 2018-2019 : tutte le date di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali : La stagione 2018-2019 dello Speed skating sta per iniziare: nel fine settimana prenderà il via dal Giappone la Coppa del Mondo, che quest’anno conta cinque tappe più le finali, mentre per la categoria junior sono in programma due tappe e le finali. Ad inizio gennaio ecco subito Campionati italiani ed Europei, mentre a febbraio sono in programma i Mondiali singole distanze e la rassegna iridata sprint, nonché quella riservata alla categoria ...

Speed skating - Francesca Lollobrigida : “Non solo mass start - punto a tutte le distanze. La delusione olimpica mi ha resa più forte” : ESCLUSIVA OA SPORT – Lacrime per un sogno svanito per un battito di ciglia e l’amarezza per ciò che poteva essere ed invece non è stato. L’avevamo lasciata così Francesca Lollobrigida, ragazza solare romana che da rotellista si è convertita in atleta dello Speed skating pista lunga sul ghiaccio. Il suo obiettivo era la medaglia a Cinque Cerchi di PyeongChang nella mass start ma quella volata beffarda, a pochi centesimi dal ...

Speed skating - Nicola Tumolero : “Non so se tornerò in gara quest’anno - devo recuperare completamente dall’infortunio” : ESCLUSIVA OA SPORT – Lo avevamo lasciato con un bronzo olimpico conquistato nei 10000 metri dello Speed skating a PyeongChang 2018, in maniera del tutto inaspettata, e con il tendine tibiale della gamba destra rotto dopo uno sfortunato contatto con il compagno di squadra Riccardo Bugari, al termine della prova ad inseguimento a squadre. Un infortunio che a distanza di mesi ancora sta facendo tribolare Nicola Tumolero. Il campione europeo ...