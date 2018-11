Spazio | colonizzare Marte passando per la Luna

Spazio : la Russia vuole colonizzare la Luna con robot-avatar : La Russia intende creare una base a lungo termine sulla Luna per esplorarla per mezzo di robot-avatar: lo ha reso noto Dmitri Rogozin, capo dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos. “Si tratta del passaggio a sistemi robotizzati, ad avatar, che risolveranno compiti e missioni sulla superficie Lunare“, ha spiegato Rogozin, come riportato da Ria Novosti. Il primo sbarco di un cosmonauta russo sulla Luna è in programma per il ...