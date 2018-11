Spari a Folgaria | uomo asserragliato in casa

Spari in casa a Folgaria - 60enne uccide il figlio della convivente e poi si suicida : Nell'abitazione di Folgaria le forze dell'ordine hanno trovato i due cadaveri, quello dell'uomo sui 60 anni, che avrebbe esploso i colpi, e quello del figlio 34enne della compagna, che invece sarebbe riuscita a fuggire alla sparatoria da una porta finestra sul retro.Continua a leggere

