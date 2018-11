Sopravvissuto alla strage di Capaci | ' Io scomodo e rottamato'

Il dramma di Tel : Sopravvissuto alla strage di Las Vegas - muore nella sparatoria in California : Telemachus Orfanos, ventisette anni, è una delle dodici vittime del Borderline Bar and Grill di Thousand Oaks, in California. Un anno fa si trovava al concerto di musica country a Las Vegas quando un uomo sparò sulla folla uccidendo 58 persone. La madre: “Non voglio preghiere né pensieri, voglio il controllo delle armi”.Continua a leggere

Maltempo Palermo - il papà Sopravvissuto alla furia del Milicia : “Mio figlio era il mio cuore” : Chi sono le vittime del Maltempo in Sicilia? Nove persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, sono morte travolte dall'acqua del fiume Milicia a Casteldaccia mentre si trovavano nella loro villetta. Luca Giordano si è salvato per miracolo, ma ha perso il figlioletto e la moglie: "Lui era tutto per me".Continua a leggere

È morto Lello di Segni - ultimo Sopravvissuto alla deportazione degli ebrei di Roma del 16 ottobre del 1943 : È scomparso nella notte Lello Di Segn i, l'ultimo sopravvissuto alla deportazione del 16 ottobre 1943. Nato il 4 novembre del 1926, arrestato insieme ai suoi cari, viene portato ad Auschwitz-Birkenau .

Un mese dopo il racconto di Davide - Sopravvissuto alla tragedia del ponte Morandi : I ricordi del vigile del fuoco salvo sul ponte crollato: 'io miracolato, ma non mi do pace per tutti quelli che non ce l'hanno fatta' -