Sondaggio | due elettori della Lega su tre scontenti della manovra

Sondaggio - due italiani su tre bocciano la decrescita felice. Priorità al lavoro : Tra decrescita felice come vogliono i Cinque Stelle e crescita, come si augurano tutti gli altri, gli italiani preferiscono la seconda. Secondo l'ultima ricerca di Community Media Research, in ...

Un italiano su due si sente oggi meno sicuro nella città in cui vive. Un Sondaggio : Il 46% degli italiani dichiara di non sentirsi tranquillo nella zona in cui vive o lavora: si tratta di un dato che, nel nostro Paese, appare in forte crescita rispetto agli anni precedenti. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis per Citynews. “Un cittadino su due - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - si sente oggi meno sicuro nella città ...