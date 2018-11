Sniffa deodorante e muore

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 novembre 2018) Morire a 19 anni dopo avertospray. L’incredibile vicenda è accaduta in Olanda, e a mettere in guardia i giovanissimi sui “rischi fatali” di questa forma di ‘sballo’ sono proprio i medici che descrivono il caso sul ‘Bmj‘. Solo negli Stati Uniti la pratica di sballarsi annusando prodotti per la casa, incluse vernici e lacche per capelli, causa 125 morti l’anno, scrivono gli autori. In questo caso la vittima, un ragazzo che era stato in terapia in un rehab a causa dell’abuso di cannabis e ketamina, ha avuto una ricaduta. E, per stordirsi, ha inalato unspray dopo essersi messo un asciugamano sulla testa. Dopo una breve fase di iperattività, il ragazzo è andato in arresto cardiaco ed è collassato. Nonostante l’intervento dei medici e sei tentativi con il defibrillatore, i sanitari non sono riusciti a ...