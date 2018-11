Sneakers | 8 modelli da indossare tra sabato e domenica

gqitalia

(Di venerdì 16 novembre 2018) Probabilmente non saprete più dove metterle, ma nonostante questo non riuscite a smettere di acquistarne di nuove. Sì stiamo parlando dellee della voglia irresistibile di avere l’ultimo modello. Molti per esempio non vorranno farsi scappare leSRLo, nate dalla collaborazione tra Under Armour e il rapper A$AP Rocky, ispirate alla cultura skate e rave anni ’90. Anche il nuovo modello adidas Originals TRESC RUN, disponibile esclusivamente nei negozi Foot Locker in Europa e su Footlocker.eu dal 23 novembre, prende spunto da questa fantastica decade. Le audaci fiamme sulla tomaia creano una sneaker inconfondibile che rievoca lo stato d’animo del tempo mentre la tecnologia (vedi l’intersuola BOOST) è quella di oggi; il risultato è una scarpa particolarmente performante. Per chi ama lo stile running Puma lancia la nuova RS-X che estende la gamma Future Retro prendendo ...