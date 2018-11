ilfattoquotidiano

: Smascherata l’illusione della navigazione sicura, le app VPN gratuite sono un colabrodo - Cascavel47 : Smascherata l’illusione della navigazione sicura, le app VPN gratuite sono un colabrodo - TutteLeNotizie : Smascherata l’illusione della navigazione sicura, le app VPN gratuite sono un colabrodo -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Avete mai usato una VPN, una Rete Virtuale Privata. È opinione comune che sia una modalità di connessione più, affidabile e riservata rispetto al collegamento a Internet “senza filtri”. Una recente ricerca condotta da Metric Labs mette in guardia dalle VPN: le più popolari applicazioni VPN per smartphone non garantirebbero affatto la privacy che ci si aspetta da un servizio di questo tipo. Per chi non sapesse che cos’è una VPN, è una rete privata virtuale (Virtual Private Network), protetta da crittografia. “Privata” perché per farne uso bisogna registrarsi mediante nome utente e password. “Virtuale” perché il traffico viene filtrato da un server remoto, quindi la connessione su cui si scambieranno i dati è indiretta. Morale. il traffico non è “in chiaro” perché cifrato, e non è possibile risalire alla posizione ...