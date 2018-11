Sky Sport | Perrelli nuovo EVP

Taril : Il Collontrek torna sui canali di Sky Sport. L'edizione 2019 il 6 e 7 settembre : IL PALINSESTO SKY SPORT ARENA - canale 204 Lunedì 19 novembre ore 18.30 Martedì 20 novembre ore 06.00 - 08.00 - 11.30 - 16.30 Mercoledì 21 novembre ore 02.00 Venerdì 23 novembre ore 06.30 Sabato 24 ...

Marzio Perrelli nuovo Executive Vice President di Sky Sport : Marzio Perrelli è il nuovo EVP (Executive Vice President) di Sky Sport andando a occupare la posizione precedentemente occupata da Jacques Raynaud, passato a marzo in Sky Deutschland con l’incarico di Executive Vice President Sports e Advertising. Da lunedì 19 novembre, Perrelli guiderà tutta l'area Sport di Sky, dopo una carriera di successo ai vertici di grandi az...

Motorsport - il 39esimo episodio su Sky Sport : ... malgrado le difficoltà iniziali, quest'anno è stato l'ennesimo chiuso col bottino pieno e per Hamilton è arrivato il quinto titolo mondiale che lo consacra leggenda di questo Sport, avendo ...

Sky Sport MotoGP HD - Diretta Gp Valencia (15 - 18 Novembre) anche su TV8 : Ultimi giorni di scuola per il Motomondiale, che fa tappa in Spagna con un secondo posto ancora da assegnare in MotoGP e alla vigilia dei primi test 2019: fino a domenica 18 novembre, il Gran Premio della Comunità Valenciana chiuderà la stagione 2018 in Diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). Domenica alle 14, la gara della top class deciderà chi tra Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick...

Retroscena Blogo : Per la direzione di Sky Sport24 è corsa tra Luca Marchetti e Martina Maestri : Il possibile addio di Sarah Varetto a Sky Tg24 potrebbe scatenare un effetto domino che finirebbe col riguardare i cugini di Sky Sport24, con il direttore Giuseppe De Bellis pronto a fare il grande salto nel canale all-news.La notizia, riportata da Dagospia nei giorni scorsi, ha trovato conferme dalle parti di Rogoredo e starebbero già circolando i nomi per la successione di De Bellis. Nomi, sì, perché in corsa ci sono ben due ...

Sky Soundbox : dal bordocampo alla pit lane - tutte le emozioni dello sport amplificate al massimo : Una delle ultime novità della road map di Sky Q è Sky Soundbox, il nuovo sistema per l’amplificazione del suono nato dalla collaborazione fra Sky e Devialet, e pensato per garantire un’esperienza audio potente ed immersiva, trasformando il modo di vivere la TV. Collegandola a Sky Q, la Sky Soundbox riconosce i contenuti che si stanno guardando e garantisce un’esperienza audio esclusi...

MotoGP - Gli orari del Gran Premio di Valencia su Sky Sport MotoGP HD : A seguire, Race Anatomy, di nuovo in orario europeo alle 19, con Cristiana Buonamano e i suoi ospiti per analizzare fatti e protagonisti della giornata, con lo Sky Sport Tech e la realtà virtuale ad ...

Sky Soundbox - dal bordocampo alla pit lane - tutte le emozioni dello sport amplificate al massimo : Sono queste le competizioni protagoniste delle prossime settimane dello sport su Sky da vivere grazie all'immersività di Sky Soundbox. Sul cemento di Londra è ufficialmente cominciata la corsa alle ...

Ascolti Sky Sport - Share record del 10 - 96% per Milan - Juventus. Bene anche F1 Brasile : Share record del 10,96% per Milan-Juventus in esclusiva su Sky Sport con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi: si tratta del miglior risultato di Share per una partita di Serie A in prime time su Sky, il secondo in termini assoluti ...

F1 Brasile 2018 - Gara - Diretta tv - Sky Sport Uno HD e TV8 : La zampata del campione del mondo non lascia scampo alle Ferrari (Diretta tv, Sky Sport Uno HD e TV8), che in Brasile hanno l'ultima chance per cercare di strappare il titolo costruttori alla Mercedes. Le Rosse sono veloci, molto, ma Lewis Hamilton, pur col titolo già in tasca, non molla di un centimetro e centra la decima pole stagionale, che è anche la 100/a in assoluto per la Mercedes, col miglior tempo in assoluto sul circuito ...

F1 Brasile 2018 - Qualifiche - Diretta tv - Sky Sport Uno HD e TV8 : Tutti molto vicini con la Ferrari ( Diretta tv, Sky Sport Uno HD e TV8) molto promettente nel passo gara. Nel venerdì di prove libere a Interlagos in vista del Gran Premio del Brasile, penultimo appuntamento del 2018 per la Formula 1, le Mercedes, con Valtteri Bottas d'un soffio davanti a Lewis Hamilton, hanno chiuso con i migliori tempi, ma le Rosse fanno ben sperare iper domenica. E anche per le Qualifiche Sebastian Vettel ...

Motorsport - il 38esimo episodio su Sky Sport : Rally Raid: Sebastian Loeb vuole vincere la Dakar 2019 Il nove volte campione del mondo Rally Sebastien Loeb, dopo aver vinto con la Citroen in spagna il penultimo appuntamento del WRC, si appresta a ...

Mammì lascia Sky Sport : in corsa per un ruolo in Lega Serie A : Matteo Mammì si è dimesso da Sky per affrontare una nuova avventura professionale. Possibile un suo ingresso in Lega Serie A. L'articolo Mammì lascia Sky Sport: in corsa per un ruolo in Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.