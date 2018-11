Sino al 10 febbraio Magritte e il cammino nel suo mistero a Milano

Blastingnews

(Di venerdì 16 novembre 2018), alla Fabbrica del Vapore, offre la possibilità di compiere una esperienza immersiva nel mondo di. La mostra dal titolo 'Inside’ consente l'immersione digitale con le opere a cascata o in successione, un po' come con Modigliani al Mudec, e permette al visitatore non solo di incontrarsi con 160 suoi quadri ma di immergersi nelle vicende di vita di uno dei pittori più lucidi del XX secolo, capace di esercitare attraverso la 'libera associazione' e la tecnica della totale decontestualizzazione una attrazione magica e totale....