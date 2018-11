Simona Ventura torna single e guarda che look

Simona Ventura svela i motivi dell'addio con Gerò : 'Ci capivamo sempre meno' : In un'intervista congiunta rilasciata al settimanale 'Oggi', Simona Ventura e Gerò Carraro tornano a parlare dei motivi che li hanno portati a interrompere la loro relazione che durava da ben otto anni. I due hanno rivelato come negli ultimi mesi non si capivano più, il tutto poi aggravato anche dall'aggressione subita dal figlio di SuperSimo Niccolò Bettarini qualche mese fa. Simona e Gerò, dopo l'addio lei dichiara: 'Negli ultimi mesi ci ...

Simona Ventura - ecco perché è finita con Gerò Carraro : “[…] Volevo concludere senza guerre e senza rancori un percorso così bello, così importante come un matrimonio, perché pur non essendoci di fatto sposati io e Gerò per tutti questi anni abbiamo convissuto. Siamo riusciti a fare questo passo pubblico insieme: abbiamo vissuto una storia meravigliosa e Caterina, la nostra bambina adottiva che lui ha cresciuto insieme a me, andava protetta dai possibili attacchi dei social media”. ...

Simona Ventura - Gerò Carraro : famiglia allargata per il bene di Caterina : Simona Ventura, al settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha giustificato la scelta di annunciare, via social, la separazione con Gerò Carraro per evitare gli stessi strascichi gossippari come ai tempi del divorzio con l'ormai ex marito Stefano Bettarini: Ho realizzato che comunicare il fatto di potersi lasciare volendosi ancora bene sarebbe stato rivoluzionario. Quando ci si riserva rancore e odio i figli ne pagano le spese. ...

Niccolò Bettarini - figlio di Simona Ventura - vicino alla 'tentatrice' Carolina Schiavi : Nuovo amore per Niccolò Bettarini? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, più precisamente da quando il ragazzo è stato beccato in atteggiamenti più che amichevoli con una persona che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene. Stiamo parlando di Carolina Schiavi, la single di Temptation Island che ha fatto "sbandare" Gianpaolo Quarta l'estate scorsa: tra la giovane e il figlio di Simona Ventura e ...

Simona Ventura e Bettarini parlano del futuro del figlio in tv. VIDEO : Stefano Bettarini e Simona Ventura emozionati alla festa di Giacomo Simona Ventura e Stefano Bettarini (accompagnato ovviamente da Nicoletta Larini) sono stati raggiunti dal sito Tabloit una volta usciti dalla festa per i diciotto anni di loro figlio Giacomo: un party che, a detta della conduttrice di Temptation Island Vip sul suo profilo Instagram, sembrerebbe essere stata memorabile. Simona sui social ha mostrato infatti ai suoi fan ...

Simona Ventura - il messaggio d’amore per il figlio Giacomo su Instagram : Simona Ventura celebra i 18 anni del figlio Giacomo con un post su Instagram. La conduttrice ha postato sul suo profilo social un video che ripercorre l’infanzia del secondogenito, dalla nascita fino ad oggi. Nelle foto amarcord vediamo Giacomo piccolissimo insieme alla sua mamma, scopriamo le vacanze di famiglia, le cene con papà Bettarini e quelle con zia Sara, ma anche il legame fortissimo con il fratello Niccolò e la sorellina ...

Simona Ventura dedica un video al figlio : 'Sono arrivati i tuoi 18 anni' : La giornalista e conduttrice tv condivide con i suoi follower un video bellissimo. Una dedica al figlio che oggi compie 18 anni. Una lunga serie di immagini che raccontano l'amore di una mamma per il ...

