Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Bari per il processo sul “caso escort”

Caso Escort - Silvio Berlusconi rinviato a giudizio a Bari. I pm : “Pagò Tarantini per mentire ai magistrati” : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio con l’accusa di induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria sull’inchiesta Escort. Stando all’ipotesi accusatoria, sostenuta dai pm Pasquale Drago e Eugenia Pontassuglia, l’allora presidente del Consiglio ha fornito all’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini, per il tramite dell’ex direttore de L’Avanti Valter Lavitola, avvocati, un lavoro e ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia imita il Pd : ricetta perfetta per sparire e quei due cortei alla Nanni Moretti : Per farlo verranno prodotte infografiche, video e brevi spot tematici sui principali temi di attualità politica. Contenuti che in seguito saranno riversati su Twitter, Facebook etc. C' è anche un' ...

Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi - lo schieramento contro Matteo Salvini : guerra totale? : L'ipotesi di ricomporre l''antico' centrodestra in vista delle elezioni europee che si terranno nel maggio 2019 pare definitivamente tramontata , con Forza Italia che ha ribadito la sua appartenenza ...

Grande Fratello Vip - Alessandro Cecchi Paone cacciato senza saluti. E si dice che Pier Silvio Berlusconi... : È stato per anni il serio divulgatore della Macchina del tempo; il polemizzatore alla Notte dei Telegatti quando si offese poiché la scienza era stata messa nella stessa categoria dei coatti del ...

Publitalia - cade l'accusa di frode fiscale : gode Silvio Berlusconi : Archiviazione per Silvio Berlusconi nell'ennesima inchiesta su Publitalia . La vicenda riguardava lo stralcio stralcio dell'inchiesta in cui Fulvio Pravadelli , ex ad ed ex vicepresidente aveva ...

Inchiesta Publitalia - arriva l’archiviazione per Silvio Berlusconi : L'Inchiesta sul presidente di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, per il caso Publitalia è stata archiviata. Il gip di Milano ha accolto la richiesta dei pm Giordano Baggio e Mauro Clerici, archiviando le accuse di frode fiscale e appropriazione indebita contestate all'ex presidente del Consiglio.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - il piano per vincere le elezioni : lista unica - simbolo e in pista in prima persona : Silvio Berlusconi ha un piano per rilanciare Forza Italia in vista delle elezioni europee, in primis scendendo in campo lui per primo. Lo scopo è arrivare a una lista unica dei moderati , cattolici, ...

Silvio Berlusconi pronto a lanciare “Altra Italia” per le elezioni Europee : Rumors sempre più insistenti vogliono il Cavaliere pronto a "mettere da parte Forza Italia" per presentare alle Europee una specie di cartello politico, dal nome "Altra Italia". Lui per ora ribadisce che FI non morirà, ma spiega di voler allargare il campo ai moderati e alle nuove forze del civismo.Continua a leggere

Silvio Berlusconi rivoluziona Forza Italia : allargare il perimetro dell'area liberale-cristiana : Una nuova alba politica fondata su idee liberali, liberiste e garantiste, che si rivolga ad un elettorato moderato ed europeista. Non viene comunque messo in discussione il nome 'Forza Italia' . Già ...

Mediaset - il Biscione di Silvio Berlusconi diventa una lucertola : nuovo polo europeo della tv con i francesi : Un polo europeo nella tv in chiaro tra gli italiani di Mediaset, i francesi di Tf1 e i tedeschi di ProSiebenSat. L'ipotesi, di cui si parla da tempo, è stata rilanciata dal quotidiano Mf dopo che il titolo del Biscione era arrivato a guadagnare poco meno del 15% dal minimo del 26 ottobre. La battuta di arresto di ieri (meno 3,6% a 2,72 euro) non ha fermato la girandola delle voci nonostante le secche smentite arrivate da Parigi e da ...

Giorgia Meloni zittisce Silvio Berlusconi : 'Parla di tradimento - ma quando lui e Renzi...' : 'tradimento in politica è una parola che sento usare troppo spesso e ricordo a Berlusconi che quando lui fece il governo con Renzi le cose non andavano molto meglio. Mi sembra evidente che 5 Stelle e Lega si sono ...