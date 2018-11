Shade ft Emma Muscat | fuori ora il video di “Figurati noi”

L’instore tour di Shade per Truman - il nuovo album anticipato da Figurati Noi feat. Emma Muscat : L'instore tour di Shade per Truman inizierà il prossimo 16 novembre da Torino per toccare i principali negozi di musica d'Italia. L'hit maker è pronto per il nuovo disco di inediti, Truman, disponibile in tutti i negozi da venerdì 16 novembre, che conterrà alcuni featuring con colleghi della scena musicale italiana ed internazionale. J-Ax, Nitro, Federica Carta, Bouchra, Grido ed Emma Muscat sono gli artisti con i quali Shade duetterà nel ...

Nomination agli MTV EMA 2018 - torna la Wild Card con Emma - Francesca Michielin - Cosmo e Shade : come partecipare : Le Nomination agli MTV EMA 2018 tornano a mettere a disposizione la Wild Card. Saranno quindi i fan a scegliere il loro artista preferito tra Emma, Shade, Francesca Michielin e Cosmo. Il termine ultimo per la votazione è fissato nel 24 settembre. Scegliere il proprio artista preferito è molto semplice: è sufficiente indicarlo nelle Instagram Stories di MTV per farlo entrare di diritto nei 5 nominati della nuova edizione. La Wild Card ...

Gulp Music - nuova stagione : conduce Shade - Emma prima ospite : Torna l’appuntamento di Rai Gulp con la Musica. Il 22 settembre Shade aprirà le porte di Gulp Music magazine Musicale per i giovanissimi disponibile al canale 42 del digitale terrestre. Il programma, in onda tutti i sabati alle 17.55, saluterà il pubblico con Emma Marrone, prima ospite di questa stagione. La partecipazione dell’artista salentina è un piccolo rituale della trasmissione: è stata lei ad aprire le danze anche nell’edizione ...